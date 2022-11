छतरपुर। न उम्र की सीमा हो न प्यार का हो बंधन इस फेमस बॉलीबुड गाने को सभी ने सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से प्रेम प्रसंग का ऐसा ही अजब गजब मामला सामने आया है. जहां सटई थाना क्षेत्र के रहने वाले 30 साल के एक शिक्षक किशन रजक को 19 साल की छात्रा से पढ़ाते-पढ़ाते प्यार हो गया. जिसके बाद उसने अपने दो बच्चों व बीबी को छोड़कर 19 साल की छात्रा से भागकर कोर्ट मरीज कर ली. अब उसकी पहली पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रही है. (mp teacher and student love story) (teacher married girl in court in chhatarpur)

छतरपुर टीचर स्टूडेंट की लव स्टोरी

पीड़ित पत्नी की 10 साल पहले किशन से हुई थी शादी: पीड़िता ने बताया की उसकी शादी को 10 साल हो गया है. 10 साल पहले मेरे माता-पिता ने किशन के साथ मेरी शादी की थी, जिससे मेरे दो बच्चे भी हैं. सब कुछ ठीक चल रहा था, इतने साल बीत गए किशन ने कभी भी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब अचानक उन्होंने गांव में ही रहने वाली एक लड़की से शादी कर के हम सब को हैरान कर दिया.

पढ़ा लिखा है किशन अनपढ़ है बीबी: 30 साल का किशन पढ़ा लिखा है. जबकि उसकी पत्नी अनपढ़ है. किशन ने बीसीएस की है और वह गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के अलावा गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है. छात्रा गांव में ही रहती थी और छतरपुर के एक नर्सिंग कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी. किशन उसे कंप्यूटर पढ़ाता था और उसे रोज शहर लेने एवं छोड़ने जाता था. पत्नी का कहना है की उसे कुछ दिनों पहले ही दोनों पर शक हुआ. जिसका उसने विरोध किया इस बात को लेकर किशन ने उसके साथ मारपीट भी की थी.

बच्चों को लेकर दर दर भटक रही जमुना बाई: पति का नई उम्र की लड़की के साथ इस तरह भागकर शादी करने से पत्नी बेहद परेशान तो है ही, साथ में उसके बच्चे भी परेशान हैं. पीड़िता का कहना वह स्थानीय थाने भी गई थी, लेकिन वहां किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की. अब एसपी ऑफिस आई है, शायद यहां से कोई मदद मिल सके. (mp teacher and student love story) (teacher married girl in court in chhatarpur) (chhatarpur student teacher love story)