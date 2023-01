उज्जैन के गौरव ने आपातकाल के लिए तैयार किया देसी जुगाड़

उज्जैन। उज्जैन शहर के गौरव मालपानी ने देसी जुगाड़ से आपातकालीन स्थिति के लिए अपनी एक्टिवा गाड़ी को इस तरह तैयार किया है कि देखने वाले भी हैरान है. दो पहिया वाहन को जुगाड़ से इस तरह का बना दिया है कि आपातकाल में उससे डायल 100 तरह की सुविधा मिल सकेगी. आपातकालीन स्थिति में तुरंत काम आ सकते है. एक पानी की बोतल से लेकर आग बुझाने के उपकरण तक इस वाहन में सम्मिलित हैं. गौरव मालपानी पर्यावरण को बचाने के लिए भी पौधा रोपण भी करते रहते हैं. (MP news ujjain desi jugaad for emergency)

तंग गलियाें में तुरंत पहुंचेगा वाहनः गौरव मालपानी ने बताया कि हमने देखा है कि कभी कोई घटना घटती है तो आपात वाहन कुछ जगह नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसी गलियों में भी ये वाहन आसानी से पहुंच कर सेवायें दे सकता है. इसके पहले भी गौरव ने कोरोना में सहायता के लिए कूलर से ऑटोमेटिक सेनेटाइजर मशीन बना चुके है. स्थानीय प्रशासन की सहायता से कईं जगह उपयोग में ला चुके हैं. गौरव हाल में ही बनाये गए इस वाहन को प्रशासन के माध्यम से जनता की आपातकालीन सेवाओं के लिए समर्पित करना चाहते हैं. (vehicle will reach in tight streets immediately)

अनोखा आविष्कार! एक बैग से चलेंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बस फिट करो और चार्जिंग का झंझट खत्म

आपात एक्टिवा में मौजूद रहता है ये सामानः इसमें एक बैग में औजार, टोचन रस्सी, लेवल पाइप, पेट्रोल,वायर,टेस्टर, 35 इन 1 पाना सेट,पेचकस,कटर हथौड़ी, रेजमाल, ब्रश सहित चादर,टीशर्ट,ग्लब्स,सर्जिकल सामान, टॉवेल,नेपकिन,पानी,कपडे़ की थैली,प्लास्टिक थैली,डायरी,पेन,दो ग्लास,साबुन,सेनेटरी पेड़, सौंफ, सुपारी, इलायची इसके अलावा भी करीब 25 प्रकार के अलग-अलग सामान को रखा गया है. (These items are present in emergency activa) (ujjain what is gaurav purpose)

गाड़ी को बनाने में 8000 की लागत लगी हैः इसमें सबसे बड़ी सुविधा आग बुझाने की मशीन है. इसको एक्टिवा गाड़ी में लगी 12 बोल्ट की बैटरी से चलाया जा सकेगा. किसी भी ऐसी तंग गली में आग लगती है तो एक्टिवा गाड़ी को तुरंत वहां तक ले जाया जा सकेगा. गाड़ी में लगे उपकरण की मदद से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया जा सकता है. इसमें पानी भी काम खर्च होता है और पानी का प्रेशर भी काफी तेज होता है. (It cost 8000 to make the car)

आपात स्थिति में गाड़ी को स्टार्ट करने की आवश्यकता नहींः इस आपात एक्टिवा की खास बात ये है कि इसके लिए गाड़ी को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती.अगर कहीं पर ज्यादा देर तक इसका उपयोग करना है, तो ही गाड़ी को स्टार्ट करना होगा. इसके अलावा गाड़ी में एक फॉस्ट मोबाइल चार्जर, एक बल्ब, उसको लगाने का साकेट,फायर एक्सटिंग्विशर, गाड़ी पंचर होने पर हवा भरने की मशीन और उसको चलाने के लिए साकेट सहित एक डीसी फैन जैसी कई खूबिया इस में गाड़ी डाली गई है. गौरव मालपानी में अभी तक पर्यावरण को बचाने के लिए 25,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं. (No need to start the vehicle in emergency)