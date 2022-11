मुरैना। जिले के नूराबाद थाना इलाके में एक भीषण हादसा हो गया. नेशनल हाईवे 44 पर बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत हो गई. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. तीनों को ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है. वहीं घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है. फिलहाल इस घटना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है.

बोलेरो और ट्रक में भीषण भिड़ंत में 5 लोगों की मौत

मरीज को देखकर घर लौट रहे थे बोलेरो सवार: जानकारी के अनुसार, जिले के नूराबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे-44 पर बीती रात भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है. बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी में करीब 8 लोग ग्वालियर से किसी मरीज को देखकर घर वापस लौट रहे थे. वही पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई

ग्वालियर के अस्पताल में 1 व्यक्ति ने तोड़ा दम: सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. लेकिन इलाज से पहले ही दो और लोगों की जिला अस्पताल में मौत हो गई. 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है की एक व्यक्ति की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई है. अब इस घटना में कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी मृतक और घायल व्यक्ति नूराबाद थाना इलाके के बित्तोली गांव के रहने वाले हैं.

सीएम शिवराज ने जताया दुख: हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि, "मुरैना के नूराबाद में सड़क दुर्घटना का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है, मैं दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि घटना में घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं, ॐ शांति."

(Morena Accident News) (Collision Between Bolero and Truck) (5 people died in Morena)