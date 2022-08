शिमला : आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की जनता को शिक्षा की 5 गारंटी दी है. बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (manish sisodia and bhagwant mann) शिमला पहुंचे थे. जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र के लिए 5 गारंटी दी है. जिसे केजरीवाल की शिक्षा गारंटी (Kejriwal education guarantee in himachal) का नाम दिया गया है, यानी आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में सरकार बनने का दावा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र के बड़े बदलाव का ऐलान (Arvind Kejriwal first guarantee in himachal) किया है.

हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में आप की 5 गारंटी- शिमला के होटल ईस्ट बोर्न में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की शिक्षा की गारंटी का वादा (AAP education guarantee) किया, जिसके तहत आम आदमी पार्टी की ओर से शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी के लिए 5 वादे किए (AAP education guarantee in Himachal) गए हैं. आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि शिक्षा गारंटी के तहत हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाएगी. दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा.

हिमाचल में केजरीवाल की शिक्षा गारंटी.

इसके अलावा हिमाचल में केजरीवाल की शिक्षा गारंटी (Kejriwal education guarantee)के तहत प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और नाजायज फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी. आम आदमी पार्टी ने सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का कर ने का ऐलान करते हुए, प्रदेश में शिक्षकों के सभी पद भरने का ऐलान किया है. इसके अलावा 'आप' ने वादा किया है कि शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं करवाया जाएगा. शिमला में मनीष सिसोदिया और भगवंत मान (Manish Sisodia and Bhagwant Mann in Shimla) ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद शिक्षा की गारंटी का वादा पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी.

हिमाचल में आप की तैयारी- गौरतलब है कि इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 68 सीटों पर लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है. जिसे देखते हुए हिमाचल में आम आदमी पार्टी चुनाव (Aam Aadmi Party in himachal) की तैयारियों में जोर-शोर से जुट गई है. इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी हिमाचल के दौरे कर चुके हैं. मनीष सिसोदिया और भगवंत मान भी हिमाचल में आकर रोड शो और जनसभा को संबोधित कर चुके हैं. हिमाचल में आप (AAP in Himachal) ने अपना संगठन को विस्तार देना भी शुरू कर दिया है. लेकिन सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल में सफल हो पाएगी.

दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद इस साल पंजाब में भी सरकार बना चुकी है. पार्टी ने हिमाचल में भी सरकार बनाने का दावा किया है. भ्रष्टाचार से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों के सहारे (Kejriwal education guarantee for himachal) आप ने पहले दिल्ली और अब पंजाब में सरकार बनाई है. इन्हीं मुद्दों के सहारे पार्टी अब हिमाचल में चुनाव जीतना चाहती है. आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में पहली गारंटी शिक्षा के क्षेत्र में दी है. हिमाचल में आप की शिक्षा गारंटी दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा का ढांचा बेहतर करने का दावा है.

