चेन्नई : चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Chennai International Airport) से निजी विमानन कंपनी इंडिगो के विमान में शनिवार को बम होने की धमकी से जुड़ा फोन कॉल फर्जी (fake call of bomb in flight) निकला. ये विमान 174 यात्रियों को लेकर दुबई के लिए उड़ान भरने वाली थी, जब यह खबर मिली. हवाई अड्डे के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस नियंत्रण कक्ष में अज्ञात कॉल आया था, जिसमें कहा गया कि एक शख्स बम के साथ फ्लाइट में (fake threat of bomb in plane) बैठा है.

खबर पाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यह पता लगाने के लिए गहन जांच की कि क्या इंडिगो के विमान में कोई विस्फोटक रखा गया है. अधिकारियों के मुताबिक, हालांकि विमान में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली, जिससे अधिकारियों और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली. उन्होंने बताया कि जिस विमान को सुबह 7.20 बजे रवाना होना था, उसने जांच के बाद दिन में अपने गंतव्य के लिए उड़ान भरी.

उन्होंने बताया कि फोन करने वाले व्यक्ति का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसकी छोटी बहन और उसका पति उस फ्लाइट से दुबई जाने वाले थे, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते उसने बम की धमकी (brother stops sister's flight) दी. बम की धमकी के कारण उड़ान में देरी हुई.

