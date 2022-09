मुंबई : महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) ने कहा कि प्रदेश एक बड़ी पहल के तहत मुंबई के बाघों की जोड़ी को गुजरात के जूनागढ़ के एशियाई शेरों के जोड़े के साथ अदला-बदली करेगा (Maharashtra and Gujarat tigers and lions will be exchanged). मुनगंटीवार के पड़ोसी राज्य के दौरे और सोमवार को अपने गुजरात समकक्ष जगदीश विश्वकर्मा के साथ चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया.

शेर की जोड़ी (एक नर और मादा) को वर्तमान में जूनागढ़ के सक्करबाग प्राणी उद्यान में रखा गया है, जबकि बाघ की जोड़ी वर्तमान में मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) में है.

बैठक के बाद, दोनों राज्यों के मंत्रियों ने संयुक्त रूप से परियोजना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) की मंजूरी लेने का फैसला किया है. परियोजना के लिए प्रारंभिक चर्चा महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील लिमये द्वारा सक्करबाग प्राणी उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार और अन्य के साथ की गई थी. इसी तरह, राज्य के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और एसजीएनपी के निदेशक डॉ जी. मल्लिकार्जुन ने भी गुजरात के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं.

इससे पहले 4 अप्रैल 2022 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. क्लेमेंट बैन और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली के निदेशक जी मल्लिकार्जुन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील लिमये के निर्देश पर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी. गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा है. इन चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया है.

पढ़ें- 'चीते भारत तो आ गए, पर क्या वे जिंदा रह पाएंगे', सुनिए वाइल्ड लाइफ के ADG ने क्या दिया जवाब