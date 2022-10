उमरिया। वनमंत्री विजय शाह का एक विवादित बयान सामने आया है. वे शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में हिस्सा लेने उमारिया पंहुचे थे. कार्यक्रम में मंत्री केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के बारे वहां के लोगों को जानकारी दे रहे थे. इस दौरान मंत्री विजय शाह ने कहा कि, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन पहली बार गरीबों की सुध लेने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. इसके पहले घोड़ा, गधा और हाथी छाप प्रधानमंत्री रहे. किसी ने गरीबों की सुध नहीं ली. मंत्री के इस बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. (Madhya Pradesh Forest Minister Controversial statement) (Vijay Shah Statement On Former Prime Ministers) (Vijay Shah Warning To Officers)

वन मंत्री विजय शाह का विवादित बयान

मंत्री का बयान: कार्यक्रम उमरिया के धमोखर में आयोजित था. यहां मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में हिस्सा लेने मंत्री जी पहुंचे थे. केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के बारे के बता रहे थे. बोलते-बोलते इतना बोल गए कि मंत्री विजय शाह कह दिया कि, आजादी के हुए 75 साल बीत गए लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने गरीबों की सुध नहीं ली. पहली बार गरीबों अगर कोई सुध लिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

MP के मंत्री ने राहुल गांधी की उम्र और शादी पर ली चुटकी, 55 साल के बूढ़े हो गए हैं राहुल

अधिकारियों को मंत्री की चेतावनी: मंत्री विजय शाह मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत उमरिया जिले के ग्राम धमोखर में आयोजित शिविर में शिरकत करने पंहुचे थे. इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से जनता को रूबरू कराया और प्रशासन को जनता को हर योजना का लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए. मंत्री ने शिविर में मौजूद सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आज के शिविर में प्राप्त आवेदन की समीक्षा करने वे एक माह बाद स्वयं इसी गांव में पंहुचेंगे. मंत्री ने बताया कि, प्रदेश सरकार की मंशा है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत एक माह के भीतर गरीब जनता को समस्यायों से निजात मिले एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की हर योजना का लाभ उन्हें मिले. (Madhya Pradesh Forest Minister Controversial statement) (Vijay Shah Statement On Former Prime Ministers) (Vijay Shah Warning To Officers)