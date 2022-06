जांजगीर चांपा: शुक्रवार को जांजगीर के पिहरीद गांव में राहुल साहू बोरवेल में गिर (latest update of rahul sahu Rescue operation) गया. वह 60 फीट नीचे बोरवेल में फंस गया है. राहुल को बाहर निकालने के लिए शुक्रवार से रेस्क्यू ऑपरेशन (rahul sahu Rescue operation) चलाया जा रहा है. एनडीआरएफ की टीम राहुल तक पहंचने के लिए टनल बनाने का काम कर (Rescue operation of Rahul sahu fell in borewell ) रही है. अब राहुल तक पहुंचने के लिए तीन फीट की दूरी है. बीच बीच में जमीन के अंदर चट्टान राहुल तक पहुंचने में बाधा बन रही है. बिलासपुर से ड्रिल मशीन मंगवाई गई है. उससे खुदाई हो रही है. लेकिन बहुत एहतियात के साथ ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है. ताकि कहीं कोई मिट्टी न धसके. अभी ताजा जानकारी के मुताबिक राहुल की हलचल कम हो ( Rahul sahu fell in borewell of Pihrid village of Janjgir champa) गई है. लेकिन प्रशासन ने कहा है कि राहुल अभी (Operation Rahul sahu) ठीक है.

मौसम डाल सकता है खलल: राहुल साहू के रेस्क्यू में मौसम परेशानी में डाल सकता है. पिहरीद में तेज हवा के साथ आंधी और तूफान जैसा मौसम हो गया है. बिजली सेवा पर असर पड़ सकता है. इसके लिए बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जेनरेटर का इंतजाम किया गया है.

मेडिकल टीम को किया गया अलर्ट: रेस्क्यू स्थल पर मेडिकल स्टाफ को पूरी तैयारी के साथ अलर्ट मोड पर रखा गया है. एंबुलेंस को भी तैयार किया गया है. राहुल को बाहर निकालते ही उसे अस्पताल लेकर जाया जाएगा. अभी फिलहाल घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि राहुल के लिए जांजगीर चांपा से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा. ताकि उसे जल्द से जल्द अपोलो अस्पताल पहुंचाया जा सके.

बोर में बढ़ रहा है पानी: रेस्क्यू के काम के दौरान गड्ढे से पानी रिस रहा है. जिसे निकालने के लिए गांव के सभी बोर के पंप को चालू कर दिया गया है. गांव के 2 स्टॉप डैम है. जिसे बंद करा दिया गया है. टनल की खुदाई के दौरान काफी डस्ट निकल रहा है. पानी मारकर डस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है. प्रशासन के मुताबिक अभी चार घंटे का समय और लग सकता है.

सीएम भूपेश बघेल ले रहे पल पल का अपडेट: सीएम भूपेश बघेल राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट ले रहे हैं. वह लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं. कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से वह राहुल साहू से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं राहुल को बोरवेल में से निकालने के बाद सबसे पहले उसे अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा. ग्रीन कॉरिडोर में तीन एंबुलेंस साथ होंगे. एंबुलेंस में वेंटीलेटर समेत सभी उपकरण रखे गए. डॉक्टरों की टीम में हृदय रोग विशेषज्ञ और चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे. राहुल करीब 75 घंटे से बोरवेल में फंसा है. एंबुलेंस में डॉक्टरों की टीम प्राथमिक उपचार करेगी. सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि रेस्क्यू स्थल पर ड्रिलिंग मशीन फिलहाल बन्द है अब हाथों से खुदाई की जा रही है. एम्बुलेंस, ऑक्सीजन मास्क, स्ट्रेचर की व्यवस्था समेत मेडिकल स्टाफ पूरी तैयारी के साथ अलर्ट मोड पर है. मेडिकल टीम की कोशिश होगी जब राहुल को बाहर निकाला जाएगा तो उसकी स्वास्थ्य जांच करते हुए एम्बुलेंस में ही सम्पूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उसे अपोलो अस्पताल बिलासपुर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए.

पूर्व सीएम रमन सिंह ने राहुल साहू की सलामती के लिए प्रार्थना की: पूर्व सीएम रमन सिंह ने राहुल साहू की सलामती के लिए प्रार्थना की है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट कू पर राहुल की सलामती के लिए संदेश लिखा

सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हुआ: सोमवार सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. बोरवेल तक पहुंचने के लिए 20 से ज्यादा की होरिजेंटल खुदाई की गई. इस बीच बड़ी चट्टान के आने की वजह से सुरंग बनाने में काफी परेशानी आई. इस चट्टान को काटने के लिए बिलासपुर से ड्रिल मशीन बुलाई गई. इसी मशीन से चट्टान को काटकर राहुल तक पहुंचने के लिए टनल बनाने का काम शुरू हुआ.

रविवार और शनिवार को क्या हुआ: रोबोटिक रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला चरण असफल होने के बाद टनल बनाने का काम चालू किया गया. सुरंग बनाने के लिए कुसमुंडा और मनेन्द्रगढ़ के एसईसीएल के अधिकारियों से चर्चा की गई. कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला सहित सभी अधिकारियों ने निरीक्षण किया.

राहुल साहू बोरवेल में कैसे गिरा : शुक्रवार 10 जून की दोपहर को राहुल बोरवेल में गिर गया: पिहरीद गांव का राहुल अपने घर के पीछे खेलते समय राहुल शुक्रवार दोपहर को बोरवेल के गड्ढे में गिर गया. जैसे ही जिला प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली देर शाम और रात से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम पिहरीद गांव में पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई.

गुजरात से रोबोट इंजीनियर और ओडिशा से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया: राहुल साहू को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल ने राहुल के परिजनों से मुख्यमंत्री की बात कराई. सीएम के निर्देश पर गुजरात से रोबोट इंजीनियर को शनिवार को बुलाया गया. ओडिशा से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 IAS, 2 IPS, 5 एडिशनल SP, 4 SDOP, 5 तहसीलदार, 8 TIऔर 120 पुलिसकर्मी, EE (PWD), EE (PHE), CMHO, 1 सहायक खनिज अधिकारी, NDRF के 32 कर्मी, SDRF से 15 कर्मचारी और होमगार्ड के जवान शामिल हैं.