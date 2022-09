नाहन: सिरमौर जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां भूस्खलन की चपेट में आने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक रास्त पंचायत के खुजराड़ी गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया. 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई , जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा बीती रात उस समय हुआ जब एक ही परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे. इस बीच मकान पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आ गया. (landslide in sirmaur)

लोगों ने किया निकालने का प्रयास: सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी. हादसे की पुष्टि एसडीएम शिलाई सुरेश सिंघा ने की है. उन्होंने बताया कि वह घटनास्थल पहुंच रहे हैं. राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर फौरी राहत देने के निर्देश दिए गए हैं.

भूस्खलन से मौत: मृतकों की पहचान ममता (27) पत्नी प्रदीप सिंह, इशिता (8) पुत्री प्रदीप सिंह, अलीशा (6) पुत्री प्रदीप सिंह, ऐरंग (2) पुत्री प्रदीप सिंह और आकांशिका (7) पुत्री तुलसी राम गांव खड़ेच के तौर पर हुई है, जबकि, प्रदीप सिंह गंभीर रूप से घायल है. सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी. (Five died in landslide in Sirmaur)

हिमाचल में बारिश को लेकर अलर्ट: वहीं, हिमाचल प्रदेश में बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है. प्रदेश में 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लाहौल स्पिति को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 5 जिलों में शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिले में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है.(red alert in himachal today)