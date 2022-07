खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शराब के नशे में एक युवक 60 फीट ऊंचे हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया. लेकिन पुलिस ने उतरने के प्रयास से पूर्व ही वह नीचे गिर गया. जिसे गंभीर हालत में जिला चिकिसालय ले जाया गया. जहां उसका उपचार जारी है. बताया जा रहा युवक की पत्नी अपने मायके में रह रही थी. उसके वापस नहीं आने से वह नाराज था.

खरगोन टॉवर से गिरा युवक

पैर फिसलने से गिरा युवक: घटना खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया की है. आंबापुरा सांगवी निवासी 23 साल का युवक पिंटू हाईवोल्टेज बिजली के टॉवर पर चढ़ गया. राहगीरों ने ऊन थाना पुलिस को इस मामले की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लाउडस्पीकर के माध्यम से युवक को नीचे उतरने को कहा. इसी दौरान युवक का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया. तत्काल पुलिस टीम ने उसे जिला अस्पताल भेजा.

