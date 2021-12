जयपुर : बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ और विक्की कौशल जयपुर एयरपोर्ट (Katrina and Vicky Kaushal reached Jaipur) पर पहुंचे. एयरपोर्ट से काले शीशे वाली गाड़ियों में बैठकर दोनों चौथ का बरवाड़ा के लिए रवाना हो गए. जयपुर एयरपोर्ट पर कटरीना और विक्की कौशल को VVIP ट्रीटमेंट दिया गया. इससे पहले कभी किसी अभिनेत्री को ऐसा खास ट्रीटमेंट नहीं मिला. वीआईपी गेट से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को ही आने की सुविधा मिलती है. सुरक्षा जांच से एग्जेम्प्टेड विशिष्टजन ही जयपुर एयरपोर्ट के वीआईपी गेट से निकल सकते हैं.

कटरीना और विक्की कौशल पहुंचे जयपुर

कटरीना कैफ और विकी कौशल इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं. जिस गेट से कटरीना कैफ को एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया वह रास्ता एयरपोर्ट पट्टी तक कार से ही जाने का है. कटरीना कैफ और विक्की कौशल को लेने VIP गेट से 3 गाडियों को एंट्री दी गई. तीनों गाड़ियों में यह भी पता नहीं चल पाया कि कटरीना कैफ कौन सी गाड़ी में बैठी थीं. तीनों गाड़ियां पूरी तरह से पैक की हुई थीं. काले शीशे में कोई उन्हें देख भी नहीं सका. दोनों वेडिंग कपल चार्टर विमान से मुम्बई से जयपुर आए हैं. यहां से कटरीना कैफ और विक्की कौशल चौथ का बरवाड़ा के लिए रवाना हो गए.

9 दिसंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी (katrina vicky wedding) होने जा रही है. कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा स्थित ऐतिहासिक रिजॉर्ट में होगी. कटरीना और विकी कौशल के परिवारों के सदस्य और अन्य गेस्ट जयपुर पहुंचने लगे हैं. कटरीना और विक्की कौशल की शादी 9 दिसंबर को होनी है. शादी का संगीत और मेहंदी की रस्म 7 और 8 अक्टूबर को होना बताई जा रही है. करीब 700 साल पुराना फोर्ट कटरीना और विक्की कौशल की शादी को लेकर चर्चा में बना हुआ है.

शादी में कई फिल्मी सितारे और क्रिकेटर होंगे शामिल

होटस सिक्स सेंसेस में विक्की कैट की वेडिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तहत भी काफी इंतजाम किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि बिजनेस और राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियां भी शादी में शामिल होंगी. शादी में फिल्म जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां और क्रिकेटरों (Many film stars and cricketers also attend Kat Vicky wedding) के भी शामिल होने की चर्चा हो रही है.

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, डायरेक्टर करण जौहर, अभिनेता अक्षय कुमार, रितिक रोशन भी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी में शामिल होंगे. जबकि फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके पति क्रिकेटर विराट कोहली के भी शादी में शामिल होने की खबर आ रही है. मेहमानों के रणथंभौर रोड स्थित एक बड़े होटल में ठहरने की खबर मिल रही है. सभी सितारे जयपुर से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंचेंगे.

शादी को लेकर सभी तैयारियां की जा रहीं हैं. सोमवार रात कटरीना कैफ और विक्की कौशल भी राजस्थान पहुंच गए हैं. देर शाम तक कटरीना के परिवार वाले भी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से सवाई माधोपुर स्थित रिसोर्ट पहुंचे हैं.

