रांचीः झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने रांची के कोतवाली थाना में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी, भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और आईटी सेल की प्रीति गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.

झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि कांग्रेस नेता और तीन राज्यों के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने एक न्यूज एजेंसी को एक मिनट से अधिक समय का बाइट दिया था. लेकिन भाजपा आईटी सेल के अमित मालवीय, प्रीति गांधी ने उनके 11 सेकंड की क्लिपिंग को सोशल मीडिया पर दिखाया. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो खुद संवैधानिक पद पर बैठी हैं उन्होंने उसे अपने सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक हैंडल से तोड़-मरोड़कर पेश किया है. यह संवैधानिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन है और अपराध है.





इन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रहः झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ कोतवाली थाना पहुंचकर थाना प्रभारी शैलेश कुमार को राजीव रंजन ने डॉ. अजय कुमार की राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कही गयी पूरी बात और भाजपा के इन तीनों नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचारित की गई जानकारी के दोनों साक्ष्य समर्पित किया है. कांग्रेस नेता ने आईपीसी की धारा 153-A, 415, 469, 499, 500 और 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है. उनके इस आवेदन को कोतवाली थाना ने स्वीकार कर लिया है.

क्या है मामलाः भाजपा आईटी सेल के हेड ने कांग्रेस नेता डॉ. अजय कुमार के एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू के 11 सेकंड के अंश के साथ लिखा था कि 'Congress leader calls her evil by association!Just because she is a Tribal. shame'.



वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डॉ अजय कुमार के 11 सेकंड के अंश के साथ लिखा 'A tribal lady whohas devoted her life towards uplifting the downtrodden,exhibited impeccable administrative skills and risenas a role model for millions is today mocked and insulated by the congress. Congress'evil philosophy of entitlement' is once again proven today'.