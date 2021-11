नई दिल्ली : दिल्ली का प्रदूषण स्तर एक बार फिर खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 473 के आंकड़ों तक पहुंच गया है. दिल्ली में चारों तरफ़ स्मॉग की चादर बिछी हुई है. इसके मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की कवायद में लगी हुई है. साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है.

इन सबके बावजूद स्थिति इतनी गंभीर है कि 200 मीटर तक दिखना भी मुश्किल है. ऐसे में दिल्ली और उसके आस-पास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय मीडिया लगातार दिल्ली के प्रदूषण की गंभीरता को जनता के सामने रख रही है. साथ ही इससे जुड़ी कई दिक्कतों को भी प्रमुखता के साथ उजागर कर रही है. ऐसे में आइये जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया राजधानी दिल्ली के प्रदूषण को किस तरह से पेश कर रही हैं.

दिल्ली प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर अमेरिकी मीडिया संस्थान 'न्यूयार्क टाइम्स' ने अपनी वेबसाइट पर 'On Delhi’s Toxic River, Prayers to a Sun Struggling to Shine Through Smog' की हेडलाइन के साथ एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें 'न्यूयार्क टाइम्स' ने हाल ही में हुई छठ पूजा का जिक्र करते हुए श्रद्धालुओं की तस्वीरें साझा कीं. इसके साथ ही लिखा गया कि श्रद्धावान चार दिवसीय हिंदू त्योहार छठ में सूर्य देवता की उपासना करने के लिए औद्योगिक कचरे और सीवेज के जहरीले फोम से ढकी यमुना नदी में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं.

वहीं, अमेरिकी प्रसारण टेलीविजन मीडिया NBC News ने अपनी वेबसाइट पर 'Hindu worshippers brave toxic white foam to bathe in India's sacred but polluted river' की हेडलाइन के साथ एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें दिल्ली में छठ पूजा के दौरान यमुना नदी के सफेद झाग में विधि-विधान के साथ पूजा करते हुए श्रद्धालुओं की तस्वीरें साझा कीं.

साथ ही उन्होंने आर्टिकल में लिखा कि भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक यमुना चमकीले सफेद जहरीले झाग से ढकी हुई है, जिसमें हजारों हिंदू अपना धार्मिक उत्सव मनाने के लिए प्रदूषित नदी में कमर तक खड़े होकर स्नान कर रहे हैं. साथ ही सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं. इस सफेद झाग से भरी नदी के बीच बच्चे भी खेलते दिख रहे हैं.

