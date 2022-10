इंदौर। इंदौर के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. स्कूल बंक करके सीहोर से इंदौर आई तीन नाबालिगों ने एक साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है. घटना में दो नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई है, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है. खास बात यह है कि तीनों लड़कियों के सुसाइड करने की वजह अलग-अलग है. हालांकि पुलिस ने तीसरी लड़की के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं बतााया जा रहा है कि शनिवार को सीएम शिवराज इंदौर दौरे पर रहेंगे. मामा के दौरे से पहले शहर में तीन भांजियों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. Indore suicide case) (three minor girls ate poison together in indore) (indore two girls died)

घर से स्कूल का कहकर पहुंची इंदौर: इंदौर के रीजनल पार्क में पारिवारिक विवाद में तीन युवतियों द्वारा जहरीले पदार्थ के सेवन का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही राजेंद्र नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एक पुलिस टीम छात्राओं के ब्यान लेने अस्पताल पहुंची. जहां एक लड़की बयान देने की स्थिति में थी. जबकि दो की हालत नाजुक थी, वहीं इलाज के दौरान दो लड़कियों ने दम तोड़ दिया है. दरअसल मूलतः सीहोर व् आष्टा के आसपास अलग-अलग इलाकों में रहने वाली तीनों छात्राएं एक साथ नामी स्कूल में पढाई करती थी. यह सभी अपने घरों में स्कूल जाने की बात कह कर निकली थीं और बस में बैठकर इंदौर पहुंच गईं.

तीनों के जहर खाने की वजह ने किया हैरान: इंदौर में यहां तीनों रीजनल पार्क पहुंची. कुछ देर घूमने के बाद तीनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. इसके बाद दो छात्रों की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, जबकि एक किशोरी की हालत ठीक थी, जहां उसने तीनों के जहरीले पदार्थ के सेवन करने की बात बतायी. यह जानकारी मिलते ही डॉक्टर भी हैरान रह गए. एक किशोरी ने बताया कि एक लड़की ने पारिवारिक विवाद के चलते जहर खाया तो दूसरी ने अपने दोस्त से परेशान होकर व तीसरी ने अपनी दोनों सहेलियों को जहरीले पदार्थ का सेवन करता देख उसका सेवन कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही राजेंद्र नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई. किशोरियों और परिजनों के बयान के आधार पर ही पुलिस जांच कर कुछ बताएगी. राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयवीर भदौरिया का कहना है कि पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. Indore suicide case) (three minor girls ate poison together in indore) (indore two girls died) (Girls of went to Indore after bunking school )