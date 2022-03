मुंबई : भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों (Indian students stranded in Ukraine) ने रूस की सैन्य कार्रवाई से पहले ही निकासी (evacuation before Russia military action) को लेकर परामर्श जारी करने के बावजूद संभवत: स्थिति की गंभीरता का गलत आकलन किया. फडणवीस ने यह बात भारत सरकार द्वारा यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने (evacuation of Indians by GoI) में कथित देरी के सवाल पर कही.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने यूक्रेन के कुछ शहरों पर वास्तविक हमला होने से कई दिन पहले ही परामर्श जारी (GoI issued Advisory before attack on Ukraine) किया था. लेकिन विद्यार्थियों ने संभवत: स्थिति की गंभीरता को लेकर गलत आकलन किया जबकि शहरों से निकलने का परामर्श मौजूद था. गौरतलब है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई (Russia military attack on Ukraine) के दौरान कर्नाटक के एक छात्र की मौत (Indian student died in Russia attack) हो जाने से सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है.

बता दें कि रूस की बमबारी के बीच यूक्रेन के खारकीव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई. मृतक छात्र की पहचान कर्नाटक के हावेरी जिले के रहने वाले नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर के रूप में हुई है. इस दुखद समाचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता से फोन पर बात की और उन्हें सांत्वना दी.

उधर, भारतीय दूतावास के संयुक्त निदेशक निमेश भनोट (Indian Embassy Joint Director Nimesh Bhanot) ने बुधवार को नवीन के भाई हर्ष को फोन पर आश्वस्त किया कि नवीन के शरीर को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. यूक्रेन में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं इसलिए यह हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है. फिलहाल नवीन के शव को खार्किव के एक स्थानीय अस्पताल में रखा गया है.

पढ़ें : नवीन का शव पहुंचने को लेकर अनिश्चितता, जानें क्या हैं अंतरराष्ट्रीय कानून

कर्नाटक के हावेरी के रहने वाले नवीन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के चौथे वर्ष के छात्र थे. वे यूक्रेन की एक प्रमुख सरकारी इमारत पर गोलाबारी में अपनी जान गंवा बैठे. इस घटना में एक दूसरा छात्र घायल भी हुआ है. जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है. घायल छात्र के बारे में बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं. एक खबर में कहा गया है कि वह व्यक्ति सुरक्षित है, क्योंकि वह उनके (नवीन के) साथ नहीं था. एक अन्य खबर में कहा गया है कि वह घायल है. हम पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं.