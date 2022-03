नई दिल्ली : यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हमले में घायल भारतीय छात्र हरजोत सिंह (Indian student Harjot Singh injured in Kyiv) की सोमवार को वतन वापसी (Harjot Singh will return to India on Monday) होगी. हमले के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट खो दिया था. भारतीय राजदूत उनकी वतन वापसी की व्यवस्था करायी है. सोमवार को हरजोत अन्य भारतीयों के साथ भारत लौटेंगे. केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने ट्वीट किया, 'कीव में गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह सोमवार को हमारे साथ भारत लौट आएंगे.' वहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर जानकारी दी, 'हमने 76 उड़ानों के माध्यम से 15,920 से अधिक छात्रों को यूक्रेन से बाहर सफलतापूर्वक निकाल लिया है.

बता दें कि चार मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच कीव में भारतीय छात्र हरजोत सिंह को गोली लगी थी. छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस बात का खुलासा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने विशेष रूप से बातचीत के दौरान पोलैंड के रजेजो हवाई अड्डे पर किया था. उन्होंने बताया कि कीव में भारतीय छात्र हरजोत को गोली लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे तुरंत कीव के अस्पताल में भर्ती कराया गया. वर्तमान में भारतीय छात्र, युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से पलायन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षित भारत वापसी के लिए पोलैंड की सीमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं, चार केंद्रीय मंत्री, हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह यूक्रेन से सटे देशों में भारतीयों के निकासी के प्रयासों की देखरेख कर रहे हैं. बता दें की हाल ही में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से कीव छोड़ने के लिए कहा था .