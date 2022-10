नई दिल्ली: भारत ने युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की 13वीं खेप (India sent consignment of humanitarian aid to Afghanistan) भेजी है, जिसमें आवश्यक दवाएं, चिकित्सा एवं सर्जिकल उपकरण शामिल हैं. विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इसे काबुल स्थित इंदिरा गांधी शिशु अस्पताल को सौंप दिया गया है. विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, अफगानिस्तान के लोगों के साथ विशेष संबंध और वहां के लोगों की मदद करने की संयुक्त राष्ट्र की अपील के मद्देनजर भारत ने आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों सहित चिकित्सा सहायता की 13वीं खेप भेजी है.

इसमें कहा गया है कि चिकित्सा सहायता में आवश्यक दवाओं के अलावा पेडियाट्रिक स्टेथेस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, इंफ्यूजन पंप, ड्रिप चैम्बर सेट, विद्युत प्रदाह यंत्र तथा अन्य सर्जिकल उपकरण शामिल हैं. मंत्रालय के अनुसार, इसे काबुल स्थित इंदिरा गांधी शिशु अस्पताल के अधिकारियों को सौंप दिया गया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, अभी तक भारत ने अफगानिस्तान को 45 टन चिकित्सा सहायता भेजी है जिसमें जीवन रक्षक दवा, टीबी रोधी दवा, कोविड रोधी टीके की पांच लाख खुराक और सर्जिकल उपकरण आदि शामिल हैं.

इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान (Afghanistan) के लोगों को 40,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति भी की है. गौरतलब है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को निर्वाध मानवीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया है. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश को मानवीय संकट का सामना करना पड़ा है. भारत ने अब तक अफगानिस्तान में नये शासन को मान्यता नहीं दी है और काबुल में सही अर्थों में समावेशी सरकार के गठन की जरूरत बतायी है.

भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता खेप को लेकर अफगानिस्तान के राजदूत ने भारत को धन्यवाद करते हुए कहा कि 'मैं 45 टन चिकित्सा सहायता, आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, COVID वैक्सीन की 500,000 खुराक, 40,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति करके अफगानिस्तान में चल रहे मानवीय संकट को कम करने में मदद करने के लिए भारत की समय पर और उदार प्रतिक्रिया की बहुत सराहना करता हूं.'

(पीटीआई-भाषा)