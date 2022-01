कानपुरः कानपुर में आयकर टीम की छापेमारी (Income Tax team raid in Kanpur) लगातार जारी है. आयकर टीम ने अब चौक के सर्राफा कारोबारी के प्रतिष्ठान पर छापा (Raid on the establishment of a bullion trader) मारा है. वहां जांच पड़ताल जारी है. आयकर टीम के छापे से सर्राफा कारोबारियों के हाथ-पैर फूल गए हैं. छापे की सूचना पर शहर के कई बड़े सर्राफा कारोबारी भी पहुंच गए. टीम का छापा जारी है. आयकर टीम शोरूम में कागजों की जांच-पड़ताल कर रही है.

गौरतलब है कि डीजीजीआई की टीम ने कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित घरों पर 5 दिनों तक छापेमारी की थी. डीजीजीआई से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान पीयूष जैन के घर से 177 करोड़ 45 लाख रुपये के साथ लगभग 23 किलो सोना और भारी मात्रा में चांदी बरामद हुई थी.

कानपुर में अब ज्वैलर्स के प्रतिष्ठान पर आयकर टीम का छापा...

वहीं, पीयूष जैन ने कबूल किया है कि उसने कानपुर में तीन कंपनियां बनाकर 4 साल में गुप्त रूप से पान मसाला कंपाउंड बेचा था, जिसके जरिए उसने यह रकम जमा की है. हालांकि पीयूष जैन ने माल किससे खरीदा और किसको बेचा इसका खुलासा नहीं किया है. इसके अलावा पम्मी जैन समेत शहर के एक अन्य व्यापारी के प्रतिष्ठान पर डीजीजीआई और आयकर टीमों ने छापा मारा था.