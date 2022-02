जयपुर : प्रदेश के दो बड़े कारोबारी समूह पर आयकर विभाग ने छापा मार (Raid On Stone Traders In Rajasthan) कार्रवाई की है. आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह कारोबारी समूह के 43 ठिकानों (Income Tax Raid In 43 Locations) पर छापामार कार्रवाई की. जयपुर, सांवरदा, टोंक, देवली, किशनगढ़ में आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर रही है. छापेमार कार्रवाई में करीब 300 आयकर कर्मी और पुलिसकर्मी शामिल हैं.

प्रदेश में तिरुपति और बाबा ग्रुप के ठिकानों (Income Tax Department Raid On Stone Traders In Rajasthan) पर छापेमार कार्रवाई की गई है. कारोबारी समूह स्टोन कारोबार से प्रमुखता से जुड़े हैं. आयकर अन्वेषण शाखा की टीमें मौके पर जांच पड़ताल कर रही हैं. आयकर विभाग को काफी समय से कारोबारियों के ठिकानों पर काली कमाई का इनपुट मिल रहा था. आयकर विभाग की टीमों ने गुरुवार अलसुबह ही कारोबारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी.

ये भी पढ़ें - पीयूष जैन के पास अब तक मिले ₹177.45 करोड़, नोट ले जाने के लिए बुलाना पड़ा कंटेनर

आयकर विभाग की अचानक हुई छापेमार कार्रवाई से कारोबारियों और उनके सहयोगियों में हड़कंप मच गया. आयकर विभाग के अधिकारी कारोबारियों से भी पूछताछ करके जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं. कारोबारियों के ठिकानों पर दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की जा रही है. अनुमान लगाया जा रहा है कि कारोबारियों के ठिकानों पर बड़ी मात्रा में अघोषित आय उजागर हो सकती है. आयकर विभाग की टीम कारोबारियों के बैंक खातों की भी जांच पड़ताल करेगी. ठिकानों पर दस्तावेजों को भी एकत्रित किया जा रहा है जिनकी जांच की जाएगी.