नूंहः अवैध हथियारों के खिलाफ नूंह पुलिस का एक्शन रंग ला रहा है. इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ (illegal weapons recovered by nuh police) लगी है. पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार (Weapon supplier arrested in Nuh) बरामद किए हैं. आरोपियों के कब्जे से 28 अवैध हथियार, 140 राउंड बरामद किए है वहीं पुलिस ने 2 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Illegal arms manufacturing unit busted in Nuh) किया है. अवैध हथियार बनाने के औजार और उसमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल, अवैध हथियार बनाने की मशीन बरामद की है. पुलिस को इस मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है.

4 जुलाई को दो आरोपी गिरफ्तार- नूंह में अवैध हथियार और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बाद जिला पुलिस अधीक्षक वरूण सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया की फिरोजपुर झिरका में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कईं हथियार सप्लायरों को दबोचा है. बीती 4 जुलाई को तावडू क्राइम ब्रांच ने गांव घाटा शमसाबाद में अवैध हथियार बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

नूंह पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडा फोड़ किया

पकड़े गए आरोपी मंजीत और गुरविंद्र सैहसन जिला भरतपुर राजस्थान (Rajasthan arms supplier arrested) के हैं. इनके पास से 3 देसी कट्टे, 4 पिस्टल, 7 मैगजीन और एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की थी. पुलिस ने फिरोजपुर झिरका थाने में इस संबंध में केस दर्ज किया और इन दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया. जिसके बाद कई और खुलासे किए.

पूछताछ के बाद और गिरफ्तारियां- इन दोनों आरोपियों के जरिये पुलिस ये पता लगाना चाहती थी कि ये हथियार कहां से खरीदते हैं और किसे बेचते हैं. दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद 4 जुलाई को ही पुलिस ने अवैध हथियाराें के मुख्य सप्लायर बिलाल को गिरफ्तार किया. जो राजस्थान के कठोल का रहने वाला है. बिलाल ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, जहां से पुलिस को 3 कट्टे 315 बोर, अवैध हथियार बनाने की मशीन बरामद की थी.

इसके बाद 5 जुलाई को पुलिस ने बिलाल के साथी शकील को गिरफ्तार किया. जिसके कब्जे से 2 बंदूक 312 बोर, 1 पिस्टल 38 बोर और 50 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे. शकील को पुलिस ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया. बिलाल से पूछताछ के बाद 6 जुलाई को पुलिस ने हैदर अली को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 10 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर, 3 राइफर और 50 जिंदा राउंड के बरामद हुए. 6 जुलाई को ही पुलिस ने पहले से गिरफ्तार शकील के घर से 40 राउंड जिंदा राउंड बरामद किए.

अब तक पुलिस ने 28 अवैध हथियार और 140 रौंद बरामद किए

एसपी नूंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी हैदर अली ससे पूछताछ के बाद रियान नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया जिसके घर से एक अवैध देसी कट्टा 312 बोर बरामद किया गया. जिससे पूछताछ के बाद गांव गढ़ी आजान के पहाड़ से उसकी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश (nuh police busted Illegal arms manufacturing unit) हुआ. जहां से पुलिस ने हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, और हथियार बनाने की मशीन बरामद की.

नूंह पुलिस ने बीते 3 दिन में हथियारों की खेप के साथ कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसपी के मुताबिक हैदर अली और रियान को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. ताकि इस मामले में और भी खुलासे हो सकें. इस पूरे मामले में गिरफ्तार 6 में से 5 आरोपी राजस्थान के हैं और राजस्थान से ही पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों को कच्चा माल कहां से मिलता है और ये कहां-कहां हथियार सप्लाई करते हैं इसकी जांच जारी है.