शिमला: फिल्म केजीएफ-2 का जादू इन दिनों हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है. वहीं कन्नड़ सुपरस्टार यश के स्टाइल का हर कोई मुरीद हो गया है. सिल्वर स्क्रीन पर रॉकी के रूप में यश का स्वैग अच्छे-अच्छे स्टार्स पर भारी पड़ रहा है और फिल्म के डायलॉग सिनेमा हॉल से लेकर लेकर सोशल मीडिया तक तहलका मचा रहे हैं. ऐसे में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम समझाने के लिए हिमाचल पुलिस ने भी रॉकी भाई की फिल्म केजीएफ के डायलॉग (Himachal Police and KGF-2) का सहारा लिया है.

KGF-2 के डायलॉग से ट्रैफिक रुल्स का ज्ञान- हिमाचल पुलिस ने अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट शेयर करते हुए केजीएफ-2 के हीरो यश की तीन तस्वीरों के जरिए सड़क सुरक्षा का मैसेज दिया (Himachal Police and KGF chapter 2) है. खास बात ये है कि इस पोस्ट में फिल्म केजीएफ-2 के एक डायलॉग का संदर्भ लेते हुए लिखा है- Accidents...Accidents...Accidents! We don't like them But, Accidents like traffic rule violators यानी हम सड़क हादसों को पसंद नहीं करते लेकिन सड़क हादसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पसंद करते हैं. पुलिस सीधे-सीधे फिल्मी डायलॉग (traffic rules in KGF style) की मदद से लोगों को समझा रही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से सड़क हादसों का खतरा बना रहता है.

KGF-2 का असली डायलॉग- केजीएफ-2 फिल्म ने बीते हफ्ते सिनेमाघरों में दस्तक दी है और इसे देशभर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. खासकर सुपरस्टार यश का जादू सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म में यश का बोला एक डायलॉग सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, जिसके एक सीन में यश बोलते हैं- Violence...Violence...Violence! I don’t like it. I avoid, but, violence likes me!, यानी मुझे हिंसा पसंद नहीं है, मैं इसे टालता हूं, लेकिन, हिंसा मुझे पसंद करती है. इसी डायलॉग को आधार बनाकर हिमाचल पुलिस ट्रैफिक रूल्स के प्रति लोगों को जागरुक कर रही है.

ये हिमाचल पुलिस का स्टाइल है- दरअसल लोगों इस तरह से जागरुक करना हिमाचल पुलिस का स्टाइल रहा है. हिमाचल पुलिस, अपने फेसबुक पेज से वक्त-वक्त पर इस तरह की पोस्ट शेयर करती है. इनमें खासकर फिल्म, कार्टून, गीत-संगीत या समसामयिक तरीके शामिल होते हैं ताकि लोग इससे सीधे कनेक्ट हों और आसानी से पुलिस का दिया जाने वाला मैसेज समझ जाएं. इससे पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे-

DON'T BE 3 IDIOTS- ये हिमाचल पुलिस का एक और संदेश है, 3 इडियट्स मत बनो (DON'T BE 3 IDIOTS), इसके लिए आमिर खान की मशहूर फिल्म 3 IDIOTS फिल्म का कार्टून बनाकर संदेश दिया गया कि वाहन चलाते वक्त 3 चीजों का ध्यान जरूर रखें. पहला वाहन से जुड़े दस्तावेज दूसरा सीट बेल्ट का इस्तेमाल और तीसरा आईएसआई मार्क वाला हेल्मेट पहनें.

टॉम एंड जैरी के जरिए मजबूत पासवर्ड का संदेश- आज का दौर डिजिटल का है और ई-मेल से लेकर ई-वॉलेट और बैंकिग ऐप से लेकर फोन और सोशल मीडिया अकाउंट तक के लिए पासवर्ड लगता है. अगर ये पासवर्ड किसी गलत शख्स के हाथ लग जाए तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. साइबर ठगी से लेकर ब्लैकमेलिंग का शिकार तक हो सकते हैं. ऐसे में हिमाचल पुलिस ने लोगों को बताया कि पासवर्ड आपके डिजिटल जीवन की चाबी है इसे हमेशा शक्तिशाली और महफूज रखें. पासवर्ड को स्ट्रांग बनाएं यानि उसमें सिंबल, नंबर और कैपिटल लेटर्स का मिश्रण हो ताकि किसी को पता ना चल सके. आपका पासवर्ड आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है जिसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है. इस संदेश को देने के लिए हिमाचल पुलिस ने टॉम एंड जैरी कार्टून का सहारा लिया.

युवाओं को ट्रैफिक रूल्स का ज्ञान देना मकसद- हिमाचल पुलिस अपने फेसबुक अकाउंट पर इस तरह के पोस्ट शेयर करती रहती है. वैसे तो फेसबुक का इस्तेमाल हर वर्ग के लोग करते हैं लेकिन इसमें युवाओं का तादाद सबसे ज्यादा है. इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पुलिस उन युवाओं को ट्रैफिक रूल्स का ज्ञान परंपरागत या बोरिंग नहीं बल्कि मनोरंजक तरीके से दे रही है.

जीवन अनमोल है- इस तरह की पोस्ट के जरिए हिमाचल पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक (Unique way of explaining the traffic rules of Himachal Police) करना चाहती है. फिर चाहे वाहन चलाते समय हेल्मेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल हो, या गाड़ी तेज ना चलाने की हिदायत देना, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी ना करने की सलाह हो या फिर साइबर अपराधियों से बचने की टिप्स. हिमाचल पुलिस इसी तरह के पोस्ट के जरिए लोगों को जागरुक करती है. हिमाचल पुलिस के आला अफसरों का कहना है जीवन अनमोल है और हर साल सिर्फ हिमाचल में ही हजारों लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं, इनमें से ज्यादा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण होता है यानी सीधे-सीधे इंसानी लापरवाही के कारण कई जानें जाती हैं. जीवन अनमोल है और इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पुलिस सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम बताती है. इसी तरह साइबर अपराधी आपको अपने जाल में फंसाते हैं और आपकी लापरवाही आपको मुसीबत में डाल देती है. हिमाचल पुलिस साइबर ठगों से भी बचने के तरीके बताती है.

कोरोना काल में भी निभाई थी भूमिका- कोरोना काल के दौरान जब देशभर में लॉकडाउन लगा हुआ था और मास्क पहनने से लेकर सेनिटाइजर के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को जागरुक करने की बात आई. तब हिमाचल पुलिस ने लोक गीतों के जरिए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में समझाया. हिमाचल पुलिस ने उस दौरान सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी भूमिका निभाई.

हिमाचल पुलिस की हो रही तारीफ- हिमाचल पुलिस अपने फेसबुक पेज (Himachal Pradesh Police facebook) पर अपराधों से जुड़ी जानकारी के अलावा लोगों को जागरुक करने का काम करती है. हिमाचल पुलिस के इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं. इस तरह के हिमाचल पुलिस की अनूठी पहल और क्रिएटिव आइडिया (unique initiative of himachal police) के लिए लोग हिमाचल पुलिस को सलाम कर रही है और इन पोस्ट को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.