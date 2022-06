धर्मशाला: कहते हैं प्यार में दिए गए तोहफों की कीमत नहीं देखी जाती. हिमाचल के एक शख्स ने अपनी पत्नी को जन्मदिन पर ऐसा ही तोहफा दिया है कि हर कोई उसकी कीमत का बस अंदाजा लगा रहा है. कांगड़ा जिले के शाहपुर के रहने वाले हरीश महाजन ने पत्नी पूजा को तोहफे में चांद पर जमीन खरीदकर (Land on the moon) दी है. गुरुवार 23 जून को पत्नी के जन्मदिन पर हरीश महाजन ने ये (land on moon to wife on birthday) तोहफा दिया है.

पिछले साल बनाई थी योजना- जानकारी के मुताबिक शाहपुर के 39 मील निवासी हरीश महाजन ने चांद पर एक एकड़ जमीन खरीदी है. चांद पर जमीन खरीदने के लिए उन्होंने पिछले साल योजना बनाई थी और इसके लिए न्यूयार्क की इंटरनेशनल लूनर लैंड्स सोसायटी (Lunar Lands Society) के पास आवेदन किया था. एक साल की प्रक्रिया और इंतजार के बाद सोसायटी ने भी जमीन की रजिस्ट्री संबंधी दस्तावेज उन्हें ऑनलाइन भेज दिए हैं.



हरीश महाजन ने चांद पर खरीदी जमीन

प्यार का मामला पैसों की कोई कीमत नहीं: हरीश ने बताया पत्नी से प्यार का मामला है और पैसों की कोई अहमियत नहीं होती. उन्होंने इसे कितने रुपयों में खरीदा इसे बताने से इंकार कर दिया. वहीं, उनकी पत्नी पूजा ने बताया ऐसे गिफ्ट की कभी कल्पना नहीं की थी. मैं अपने पति के इस तोहफे से बहुत खुश हूं. मेरा बर्थडे गिफ्ट हमेशा यादगार (man gifts land on moon to wife) रहेगा. हरीश महाजन हिमाचल के दूसरे शख्स हैं जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी है. इससे पहले ऊना जिले के एक व्यवसायी ने भी अपने बेटे को चांद पर जमीन का तोहफा (Land Purchased on the Moon) दिया था.

2 हजार की नौकरी से शुरू किया सफर: हरीश चंडीगढ़ में 15 साल से रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं. वो बताते हैं कि 2 हजार रुपए के मासिक वेतन पर नौकरी की शुरुआत की थी. इसके बाद फोर्ड कंपनी में मोटी सैलरी पर नौकरी की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब करीब दो लाख रुपये की नौकरी छोड़कर रियल एस्टेट के कारोबार में आ गए. उनकी पत्नी पूजा शिमला डीएवी स्कूल में टीचर रही हैं और फिलहाल वो पति के कारोबार में सहयोग कर रही हैं. दोनों का 10 साल का बेटा भी है.

