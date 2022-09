हमीरपुर: जिले के बड़सर उपमंडल के एक शख्स की नाइजीरिया में मौत हो गई. 41 साल के राजेंद्र को बैडमिंटन खेलते वक्त दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो (himachal man dies in nigeria) गई. राजेंद्र नाइजीरिया की एक कंपनी में नौकरी करते थे और शनिवार को घर आने वाले (Hamirpur youth dies in Nigeria) थे लेकिन उससे पहले ही बीते शनिवार उनकी मौत हो गई. राजेंद्र की मौत का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें वो बैडमिंटन खेलते दिख रहे हैं. गुरुवार को राजेंद्र का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पधयाण में किया (Himachal man dies of heart attack in Nigeria) गया.

बैडमिंटन खेलते हुए हार्ट अटैक आया: राजेंद्र की बैडमिंटन खेलते वक्त मौत हुई (death while playing badminton) है. जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो मेंं साफ नजर आ रहा है कि राजेंद्र अपने साथियों के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं. इसी दौरान वो जमीन पर बैठ जाते हैं और फिर कुछ सेकेंड में ही जमीन पर बेसुध हो जाते (Heart Attack while playing badminton) हैं. इसके बाद राजेंद्र नहीं उठ पाते, जिसे देखते हुए राजेंद्र के साथी ने उन्हें मेडिकल सहायता देने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मेडिकल रिपोर्ट में राजेंद्र की मौत कार्डियक अरेस्ट बताई (Himachal man dies of heart attack in Nigeria) गई है.

बैडमिंटन खेलते-खेलते आ गई मौत

शनिवार को घर आने वाले थे राजेंद्र- परिजनों के मुताबिक राजेंद्र पिछले साल नवंबर में परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर नाइजीरिया लौटे थे और शनिवार को फिर से घर आने की तैयारी कर रहे थे. परिवार के मुताबिक आने वाले दिनों में राजेंद्र की भांजी की शादी है. जिसके लिए राजेंद्र ने घर आने का टिकट भी बुक करवा लिया था. वो शनिवार को घर आने वाले थे लेकिन उससे पहले ही उन्हें मौत आ गई. राजेंद्र की मौत के बाद घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं वहां मातम पसरा हुआ है. परिजनों के मुताबिक राजेंद्र को खेलने का बहुत शौक था और वो खुद को फिट रखने के लिए हमेशा दोस्तों के साथ बैडमिंटन (youth dies in Nigeria while playing badminton) खेलते थे.

दो बेटियों के सिर से उठा पिता का साया: नाइजीरिया में बैडमिंटन खेलते समय युवक की मौत से गांव में मातम का माहौल है. राजेंद्र की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. राजेंद्र की दो छोटी बेटियां हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है. उनकी एक बेटी 11 और दूसरी पांच साल की है. राजेंद्र की मौत के बाद उनका शव गुरुवार को पधयाण गांव पहुंचा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया.

