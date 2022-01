जलपाईगुड़ी (प. बंगाल) : गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस बेपटरी (Guwahati Bikaner Express derailed) होने की सूचना है. पश्चिम बंगाल के दोमोहानी में ट्रेन हादसा (Domohani train derailed) हो गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस 15633 (अप) के 12 डिब्बे पटरे उतर गए (domohani train bogies overturned) हैं. रेल मंत्री वैष्णव खुद मौके पर जा रहे हैं. रेल मंत्रालय ने मुआवजे का एलान किया है.

दोमोहानी रेल हादसे के बाद रेलवे के हेल्पलाइन नंबर (Railway Helpline numbers) जारी- 03612731622, 03612731623. रेलवे ने कहा है कि इन दोनों नंबरों पर फोन कर हादसे के बारे में जानकारी ली जा सकती है.



रेलवे सूत्रों ने बताया कि हादसे के दौरान ट्रेन करीब 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही थी. रेलवे सूत्रों ने कहा कि पटरी से उतरी बोगियां इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं कि घायलों और मृतकों को निकालने में मुश्किलें हो रही हैं.



पीएम ने ममता से ली जानकारी

जलपाईगुड़ी रेल हादसे (jalpaiguri train mishap) में कुछ यात्रियों की मौत होने की आशंका है, हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में करीब 30 लोग घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर हादसे की जानकारी ली है.

पश्चिम बंगाल के दोमोहानी में ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे

रेल मंत्रालय ने मुआवजे का एलान किया

रेल मंत्रालय के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (officer on special duty) वेद प्रकाश ने बताया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेंगे. रेल मंत्रालय ने कहा है कि मृतकों के आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक गंभीर रूप से घायलों को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. मामली रूप से जख्मी लोगों को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया गया है.

मौके पर भेजी गई रेलवे एक्सिडेंट रीलिफ ट्रेन

जलपाईगुड़ी में ट्रेन पटरी से उतरने के मामले में भारतीय रेलवे ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं. भारतीय रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक 12 कोच पटरी से उतरे हैं. रेलवे ने कहा है कि मंडल रेल प्रबंधक, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक दोमोहानी रेल हादसे की साइट पर रवाना हो गए हैं. रेलवे ने कहा है कि रेल अधिकारियों- डीआरएम और एडीआरएम के साथ एक्सिडेंट रीलिफ ट्रेन और मेडिकल वैन भी भेजी गई है.

हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका

दोमोहानी हादसे के संबंध में एक यात्री ने कहा कि अचानक झटका लगा और कई डिब्बे पटरी से उतर (Guwahati Bikaner Express derailment) गए. यात्री ने दावा किया कि हादसे में कई लोग हताहत भी हुए हैं.

गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस की बोगियां हुईं बेपटरी

दोमोहानी रेल हादसा (Domohani train derailed) आज शाम करीब पांच बजे हुआ. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हादसे के बाद आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोमोहानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

पश्चिम बंगाल के दोमोहानी में ट्रेन पटरी से उतरी

नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का इलाका

आशंका जताई जा रही है कि गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस की बोगियां (Domohani Guwahati Bikaner Express derailed) कम दृश्यता के कारण पटरी से उतरे. ट्रेन नंबर 15633 में ऑन ड्यूटी गार्ड ए के चटर्जी थे. गुवाहाटी- बीकानेर एक्सप्रेस अलीपुरद्वार डिविजन (train derails alipurduar division) में बेपटरी हुई है. यह क्षेत्र नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे (north frontier railway) के अंतर्गत आता है.

कहां पटरी से उतरी ट्रेन

जलपाईगुड़ी रेल हादसे (jalpaiguri train derail) की पिन प्वाइंट लोकेशन- न्यू दोमोहानी और न्यू मायनागोरी के बीच ओवरहेट इक्विपमेंट मास्ट 42/5 (New Domohani - New maynagori at OHE Mast 42/5) है. ट्रेन संख्या 15633 (अप) गुवाहाटी- बीकानेर एक्सप्रेस न्यू दोमोहानी स्टेशन से गुरुवार शाम करीब 16.53 बजे रवाना हुई.