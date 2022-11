सोनभद्र: जिले में खैराही रेलवे क्रॉसिंग के पास शुक्रवार को एक मालगाड़ी अचानक दो हिस्सों में बट गई. आधी ट्रेन इंजन के साथ पटरी पर करीब दो किलोमीटर (Goods train went ahead for two km in Sonbhadra) तक दौड़ती रही और गार्ड समेत उसकी चार बोगियां पटरी पर रह गई.



यह मालगाड़ी (Goods train split into two parts in Sonbhadra) जिले के चोपन की तरफ से चुनार जा रही थी. तभी यह हादसा हुआ. वहीं, गार्ड ने ड्राइवर को इसकी सूचना दी. उसके बाद ड्राइवर ने खैराही रेलवे स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी और मालगाड़ी को वापस खैराही रेलवे क्रॉसिंग पर लेकर आया. इसके बाद चारों बोगियों को लगाकर मालगाड़ी को वहां से रवाना किया गया. इस दौरान करीब 45 मिनट तक रेल यातायात बाधित रहा.

चार बोगियों को छोड़ दो किलोमीटर तक दौड़ी मालगाड़ी.

मालगाड़ी इंजन (Goods train Leaving four bogies in Sonbhadra) के साथ दौड़ती हुई खैराही स्टेशन पार करके भरूंहा गांव पहुंच गई थी. वहीं, गार्ड ने चालक से बात करके मालगाड़ी के रुकने का कारण पूछा, तभी चालक अवाक हो गया. चालक ने बताया कि गाड़ी तो चल रही है लेकिन, गार्ड ने कहा कि मेरी बोगी तो खड़ी है तभी चालक ने गाड़ी को रोककर देखा तो पता चला कि गार्ड समेत चार बोगियां नहीं हैं.

खैराही मानव रहित क्रॉसिंग पर बोगियों के खड़े होने से जाम लग गया. आस-पास के लोगों की भीड़ जुट गई. चालक ने फिर खैराही रेलवे स्टेशन मास्टर से बात करके लाइन को क्लियर कराया और ट्रेन को वापस लाकर अलग हुई बोगी को ट्रेन से जोड़ा. इसके बाद ट्रेन रवाना हो सकी.



