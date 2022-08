गोवा: बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Sonali Phogat postmortem report) में बड़ा खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान थे. जो उनकी संदिग्ध मौत की ओर इशारा करता (Sonali Phogat Suspicious Death) है. गौरतलब है कि सोनाली फोगाट के परिजन शुरू से ही इसे हत्या बता रहे हैं और मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर (Sonali Phogat Murder) रहे हैं. 43 साल की सोनाली फोगाट की मौत मंगलवार को हुई थी. सोनाली की मौत के तीसरे दिन परिजनों की सहमति के बाद गुरुवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ. शुरुआत में दिल का दौरा उनकी मौत की वजह बताई गई थी लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं.

मामले में FIR भी हुई दर्ज- बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या मामले में गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया (Goa police registers FIR in Sonali Phogat death) है. परिवार की शिकायत पर सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ गोवा पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है.

सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर हैं आरोपी- गौरतलब है कि गोवा में सुधीर सांगवान और सुखविंदर ही सोनाली फोगाट के साथ मौजूद थे. पुलिस को सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. सोनाली की मौत के दो दिन बाद आज ही परिवारवालों ने पोस्टमार्टम को लेकर सहमति जताई थी. पुलिस के मुताबिक, सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा आई थीं और अंजुना के एक होटल में रुकी (Sonali Phogat murder case) थीं. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया है.

गोवा पुलिस की FIR

सोनाली फोगाट की हत्या हुई ?- मंगलवार सुबह सोनाली फोगाट का शव होटल से मिला था. शुरुआत में बताया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. गोवा पुलिस भी शुरुआत से यही कहती रही है. हालांकि सोनाली के परिजनों ने उनकी मौत पर सवाल उठाए हैं. परिजनों के मुताबिक सोनाली फोगाट की हत्या की (Sonali Phogat murder case) गई है और इस साजिश में उनका पीए सुधीर सांगवान (Sonali Phogat PA Sudhir Sangwan) शामिल है. परिजनों के मुताबिक सोनाली की मौत के बाद सुधीर सांगवान ने सबको अलग-अलग बातें बताई थीं. सोनाली के भाई ने गोवा पुलिस को लिखित में शिकायत भी दी थी, जिसमें पीए सुधीर सांगवान पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे. अब गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज (Sonali Phogat Goa Police FIR) किया है.

सुखविंदर और सुधीर सांगवान

कौन है सोनाली फोगाट ?- हरियाणा की सोनाली फोगाट एक टिकटॉक स्टार थीं (Who is Sonali Phogat) और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स (Sonali Phogat on Instagram) हैं. साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था. जिसके बाद वो चर्चा में आई थीं. सोनाली फोगाट को बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ उतारा था, सोनाली भले चुनाव हार गईं थीं. लेकिन इस दौरान उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं (Sonali Phogat on Social Media) थी. इसके बाद वो बिग बॉस 14 का हिस्सा भी (Sonali Phogat in bigg boss) रहीं थी. सोनाली की मौत के बाद कई लोग सवाल उठा रहे हैं और इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे (Sonali Phogat Death mystery) हैं.

ये भी पढ़ें : सोनाली का पीए करता था दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पुलिस कंप्लेन में भाई ने लगाये ये बड़े आरोप

ये भी पढ़ें : सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने सरकार से लगाई ये गुहार

ये भी पढ़ें : सोनाली फोगाट की मौत को भांजे ने बताया सुनियोजित हत्या, पीए सुधीर सांगवान पर संगीन आरोप

ये भी पढ़ें : सोनाली फोगाट की मौत पर बहन का बड़ा खुलासा, इस नेता की CBI जांच की मांग