नई दिल्ली : कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रक्षा विशेषज्ञ और मेजर जनरल जीडी बख्शी (Defense expert and Major General GD Bakshi) ने कहा कि यह न केवल सशस्त्र बलों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ी त्रासदी (A big tragedy for the country) है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए जनरल बख्शी ने कहा कि यह एक बड़ी त्रासदी है क्योंकि वे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे. वे बहुत ही लड़ाकू दिल के सिपाही रहे. यह न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक त्रासदी है. मैं यह सोचकर कांप जाता हूं.

रक्षा विशेषज्ञ और मेजर जनरल जीडी बख्शी से बातचीत

हेलिकॉप्टर उड़ान में सेना के प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हुए बख्शी ने कहा कि प्रोटोकॉल यह है कि वे हेलिकॉप्टर पर एक से अधिक वीवीआईपी की अनुमति नहीं देते हैं और ऐसी घटना के मामले में जितना हो सके नुकसान को कम से कम किया जाता है.

उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही मजबूत हेलीकॉप्टर होता है. बख्शी ने कहा कि मैं रावत को बहुत अच्छी तरह से जानता था और यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी है.