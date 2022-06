आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

टी20 सीरीज : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला आज

पहले टी20 मैच में सात विकेट से हार के बाद भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल करने की उम्मीद में रविवार को मैदान पर उतरेगी. ऋषभ पंत की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपने प्रमुख खिलाड़ियों रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के बिना मैदान में उतरेगी. उनकी अनुपस्थिति भारतीय टीम की वापसी को थोड़ा और कठिन बना सकती है. हालांकि, भारतीय टीम में अभी युवा खिलाड़ी है, जिन्होंने आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है.

हावड़ा में फिर पत्थरबाजी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले

पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शनिवार को भी हिंसा की घटना सामने आई. पंचला बाजार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई (clash between Police and group of protesters). प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. पढ़ें पूरी खबर.

हावड़ा हिंसा: पुलिस आयुक्त और एसपी का तबादला, 60 आरोपी गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल सरकार ने हावड़ा में हिंसक विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद शनिवार को जिला पुलिस के अधिकारियों का तबादला कर दिया. एक आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रवीण त्रिपाठी को हावड़ा शहर का नया पुलिस आयुक्त बनाया है. कोलकाता पुलिस की डीसीपी (दक्षिण पश्चिम) स्वाति भंगालिया को हावड़ा (ग्रामीण) का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

नुपूर शर्मा को लेकर वीडियो प्रसारित करने पर कश्मीरी यूट्यूबर गिरफ्तार

भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा का सिर कलम करने का चित्रण करने वाला वीडियो बनाने और फिर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में कश्मीर यूट्यूबर फैसल वानी को श्रीनगर में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, वानी ने वीडियो को डिलीट कर दिया है और इसके लिए माफी मांगी है. पढ़ें पूरी खबर.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल का बयान, हिंसा के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ, पाकिस्तान पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में उपजे विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा है कि "देश के बाहर की ताकतों की नीयत खराब हो गई है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं और हंगामे हो रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

बलात्कार, यौन अपराधों की जल्द जांच और कड़ी सजा की जरूरत : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों की जल्द से जल्द जांच और इन मामलों में समयबद्ध तरीके से कड़ी सजा की आवश्यकता पर बल दिया. पढ़ें पूरी खबर.

राज्यसभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग करने वाले कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने सभी पदों से हटाया

कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अपने विधायक कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर निकाल दिया है. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के लिए 'क्रॉस वोटिंग' की थी. पढ़ें पूरी खबर.

राष्ट्रपति चुनाव: ममता ने संभाला मोर्चा, 15 जून को दिल्ली में विपक्ष की अहम बैठक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी राष्ट्रपति चुनावों पर नजर रखते हुए 15 जून को नई दिल्ली में सभी विपक्षी दलों के नेताओं और विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है. बैठक कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में होगी. उन्होंने 22 नेताओं को एक पत्र भेजा है, जिसमें विभिन्न विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर.

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, खजाने में बचा 601.057 अरब डॉलर

इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की बढ़ती कीमत और अन्य देशों की करेंसी के अवमूल्यन के कारण देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली हो रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार 3 जून को खत्म हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 30.6 करोड़ डॉलर की कमी आई. फॉरेन करेंसी के खजाने में अब 601.057 अरब डॉलर रह गया गया. पढ़ें पूरी खबर.

भारतीय फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, FIFA Nations Cup 2022 के लिए किया क्वॉलीफाई

भारत ने शनिवार को फीफा नेशंस कप-2022 के लिए क्वॉलीफाई कर इतिहास रच दिया है. यह पहली बार है, जब भारत एस्पोर्ट्स शोपीस इवेंट में खेलेगा, जो इस साल 27 से 30 जुलाई तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में होने वाला है. भारत ने फीफा नेशंस सीरीज 2022 प्लेऑफ में कोरिया और मलेशिया को हराकर शोपीस इवेंट के लिए क्वॉलीफाई किया. पढ़ें पूरी खबर.

शाबाश अवनि! पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 5वें दिन जीता दूसरा गोल्ड

गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर जयपुर की अवनि लेखरा ने परचम लहराते हुए एक बार फिर पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप-2022 में देश के लिए मेडल जीता है. शूटिंग के इस रोमांचक मुकाबले में अवनि ने वेरोनिका को हराते हुए गोल्ड मेडल पर निशाना दागा. पढ़ें पूरी खबर.

India Book of Records: 9 साल की नैषधा ने रचा इतिहास, चंद सैकंड में सॉल्व किया स्नैक क्यूब

सागर के बीना की रहने वाली नैषधा साहू ने 9 साल की उम्र में आखें बंद करके बस कुछ सैकंड्स के अंदर स्नैक क्यूब फोल्ड कर इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड (India Book of Records) में अपना नाम दर्ज कराया है, आइए जानते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ. पढ़ें पूरी खबर.

अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डालने को साजिश रच रही है आईएसआई: आईबी रिपोर्ट

आईबी द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसआई ने जम्मू क्षेत्र में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाकर स्टिकी बम का इस्तेमाल कर हमलों की योजना बनाई है. इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, संभवतः सुंबल-हाजिन खंड या कंगन क्षेत्र यात्रा पर हमला करने की योजना बना रहा है. ईटीवी भारत संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट..

राष्ट्रपति चुनाव : राज्यसभा चुनाव के नतीजों से भाजपा को मिली मजबूती

राज्य विधानसभाओं में भाजपा की स्थिति को देखकर अनुमान लगाया जा रहा था कि पार्टी राज्यसभा की 57 सीटों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनावों में 24 सीट में से केवल 20 सीट को ही बरकरार रख पाएगी, लेकिन शनिवार को चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के साथ उसने 22 सीटों पर जीत हासिल कर ली. विपक्षी खेमे के अलग-अलग दलों के विधायकों के बीच आपसी खींचतान के कारण भाजपा एक निर्दलीय की जीत भी सुनिश्चित कराने में कामयाब रही. पढ़ें पूरी खबर.

17 साल बाद खुला राज़, तीनों लड़की थीं या लड़का, कैसे हुआ तय? ETV Bharat Exclusive

मेरठ की इस कहानी के तीन किरदार हैं. उम्र 17 से 19 के बीच लेकिन तीनों को पता नहीं कि वो लड़की हैं या लड़का. चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है. ईटीवी भारत आज आपको बताएगा इन्हें क्या पहचान मिली. आखिर ये लड़का हैं या लड़की चलिए जानते हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

कटहल खाने घर के बाहर आ पहुंचा हाथी

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पेड़ पर लगे कटहल को खाने के लिए हाथी घर के बाहर आ पहुंचा. घटना शनिवार सुबह घटी. लोगों ने बताया कि यहां के निवासी ने घर के बाहर कटहल का पेड़ लगाया था. पेड़ पर लगे कटहल को देखते ही हाथी पेड़ के पास आया और कटहल तोड़कर खाने लगा. इसपर घर के लोग थोड़ा सहमे जरूर, लेकिन हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और कटहल खाकर चलता बना. देखें वीडियो.