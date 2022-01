आज की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - PM Modi Corona review : मुख्यमंत्रियों संग प्रधानमंत्री करेंगे बैठक

कोरोना महामारी के गंभीर संकट को देखते हुए पीएम मोदी समीक्षा बैठक (PM modi covid situation review) करेंगे. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुरुवार (13 जनवरी) को बैठक (modi meeting with chief ministers) करेंगे. बता दें कि कोरोना संक्रमण और कोविड-19 के नए वेरिएंट- ओमीक्रोन की गंभीरता भांपते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में नई पाबंदियां लगाई गई हैं. पढ़ें पूरी खबर.

2- यूपी चुनाव 2022 : भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, 170 से अधिक उम्मीदवारों के नाम फाइनल !

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. सूत्रों के मुताबिक भाजपा 100 से अधिक नेताओं के टिकट फाइनल कर चुकी है. इसी बीच प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक बुलाई गई है. सूत्रों के मुताबिक भाजपा 16 या 17 जनवरी को 177 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - '...तो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ'

क्या यूपी के सीएम इस बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे. इसकी चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस पर गंभीरता से विचार कर रही है. हालांकि, अंतिम फैसला पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था सीईसी करेगी (BJP cec to take final call). इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी हैं. खबर है कि उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है (cm yogi adityanath to fight up assembly election from ayodhya). पार्टी इसके जरिए अवध क्षेत्र और राम मंदिर आंदोलन की भावना को केंद्र में ला सकती है. अवध क्षेत्र में समाजवादी पार्टी मजबूत है. (UP Assembly election). पढे़ं पूरी खबर.

2 - एस सोमनाथ को अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन बने. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है. वह अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक हैं. उन्हें रॉकेट इंजीनियरिंग मामलों में विशेषज्ञता हासिल है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - देश में कोरोना मामलों में तेजी से हुआ इजाफा, संक्रमण दर बढ़कर 11% पहुंची : केंद्र

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कोविड-19 संक्रमण में तेजी से इजाफा देखा गया है और नमूनों की जांच में संक्रमण की दर 30 दिसंबर को 1.1 प्रतिशत से बढ़कर बुधवार को 11.05 प्रतिशत हो गई. पढ़ें पूरी खबर.

4 - घर बनाने के लिए पैसे की मांग करना भी दहेज : सुप्रीम कोर्ट

दहेज के अंतर्गत सीधे तौर पर सिर्फ पैसे की ही मांग नहीं की जाती है. यदि आप दबाव बनाकर महिला को अपने घर से पैसे मांगने के लिए उकसाते हैं, तो यह भी दहेज प्रताड़ना का ही हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि घर बनाने के लिए पैसे की मांग करना भी दहेज ही माना जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

5 - Rape case Alwar : नाबालिग से रेप के बाद हैवानियत, 8 डॉक्टरों की टीम कर रही बचाने की जद्दोजहद

राजस्थान के अलवर में मंगलवार रात मूक बधिर व मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे ओवरब्रिज पर फेंक दिया. किशोरी का इलाज फिलहाल 8 डॉक्टरों की टीम कर रही है. पीडित बच्ची का रेक्टम अपनी जगह से खिसक गया है, पेरिनियल एरिया में शार्प कट है जहां से ब्लीडिंग हो रही थी. इसे प्लास्टिक सर्जन की मदद से रिपेयर किया जा रहा है. बच्ची के पेट में छेद करके रास्ता बनाया जा रहा ताकि मल बाहर निकाला जा सके. फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और 6 से 7 महीने बाद फिर हो ऑपरेशन की नौबत आ सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

6 - पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (swami prasad maurya arrest warrant) जारी हुआ है. मौर्य ने मंगलवार को ही भाजपा छोड़, सपा का दामन थामा था. जानकारी के मुताबिक सात साल पुराने केस में मौर्य के खिलाफ वारंट जारी हुआ है. पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का पिछड़े वर्गों में काफी प्रभाव माना जाता है. इस मामले में सुलतानपुर एमपीएमएलए कोर्ट 24 जनवरी को सुनवाई करेगी. पढ़ें पूरी खबर.

7 - PM security lapse case: वकीलों को धमकी देने के मामले में FIR दर्ज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच रोकने के लिए वकीलों को धमकी भरे कॉल मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दावा किया था कि कॉल कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (एसएफजे) द्वारा किए गए थे. पढ़ें पूरी खबर.

8 - COVAXIN बूस्टर डोज Omicron और Delta दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी

भारत बायोटेक ने कहा है कि कोविड टीका 'कोवैक्सीन' (BBV152) का बूस्टर डोज कोरोना वायरस के दोनों वेरिएंट Omicron और Delta के खिलाफ प्रभावी है. पढ़ें पूरी खबर.

9 - PM security breach : स्मृति ईरानी का सवाल- कांग्रेस के किस नेता के इशारे पर काम कर रही थी पंजाब पुलिस

पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर (PM security breach in Punjab) केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

10 - ग्रामीण-शहरी इलाकों में डिजिटल अंतर को पाटेगा रेलटेल, बनाएगा 'एज डाटा केंद्र'

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए रेलटेल बड़ा कदम उठा रहा है. रेलटेल ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में एज डाटा केंद्र स्थापित कर रहा है. यह एक पब्लिक सेक्ट यूनिट है. यह टियर-दो और टियर-तीन कस्बों में स्थित 102 स्थानों पर रेल परिसरों/भूमि में इस प्रकार के 'एज डेटा केंद्र' बनाने के लिए साझेदार तलाश रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

11 - मलाइका अरोड़ा-अर्जुन कपूर के ब्रेकअप की सामने आई सच्चाई, इस कारण दूर हैं कपल

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का चार साल की रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हो गया है. कपल के बेक्रअप की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब शोर मचा रखा है. पढ़ें पूरी खबर.

1 - कोविड टीका लेने वालों पर ओमीक्रोन कम प्रभावी, अस्पताल जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत : विशेषज्ञ

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से जुड़े डॉ रमण गंगाखेड़कर ने कहा है कि कोरोना टीका ले चुके लोगों पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का कम प्रभाव होगा. ओमीक्रोन वेरिएंट और कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच डॉ गंगाखेड़कर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों पर ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा काफी कम होगा. इसके अलावा एक अहम फैसले में आईसीएमआर ने विषाणु रोधी दवा मोलनुपिराविर को अभी कोरोना वायरस संक्रमण के चिकित्सीय ​​प्रबंधन प्रोटोकॉल में शामिल नहीं करने का फैसला किया है. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

2 - China-Bhutan border पर चीन की चालबाजी, विवादित क्षेत्र में कर रहा निर्माण, सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने

चीन भूटान के साथ लगी हुई सीमा पर निर्माण कार्य (Bhutan border Chinese construction) कर रहा है. इस संबंध में सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान के साथ विवादित बॉर्डर पर चीन (Bhutan border Chinese construction ) दो मंजिला इमारतों सहित 200 से अधिक संरचनाओं का निर्माण कर रहा है. खबरों के मुताबिक भूटान सीमा पर चीन छह स्थानों पर बस्तियों का तेज गति से निर्माण कर रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - पशुपति पारस बोले- विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है RLJP, सीट बंटवारे पर जल्द हो NDA की बैठक

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने एनडीए से मांग की है कि उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती है. एनडीए इसको लेकर बैठक कर सीट बंटवारे पर बात करे. पढ़ें पूरी खबर.

4 - बुनकर ने बनाई माचिस के डिब्बे में रखी जाने वाली साड़ी

तेलंगाना के एक हैंडलूम बुनकर ने एक ऐसी साड़ी तैयार की है, जिसे एक छोटे से माचिस के डिब्बे में बंद (saree that fits in a match box) किया जा सकता है. उसने राज्य के मंत्री केटी रामाराव के सामने इसका प्रदर्शन भी किया. वे काफी प्रभावित दिखे. बुनकर ने बताया कि अगर उसे मशीन मिल जाए, तो वह दो दिनों में ही इसे तैयार कर सकता है, अन्यथा छह दिनों का समय लगता है. पढ़ें पूरी खबर.