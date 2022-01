आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- गोवा विधानसभा चुनाव : अमित शाह आज चुनावी रैली को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा विधानसभा चुनाव (Goa Elections 2022) के मद्देनजर आज भाजपा के लिए प्रचार करेंगे. इस दौरान वह घर-घर जाकर पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे. साथ ही दो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा- भारत ने Pegasus को इजरायल से डिफेंस डील में खरीदा

जासूसी सॉफ्टवेयर Pegasus को लेकर The New York Times ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने इजराइल से 2017 में एक भारी भरकम डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा पेगासस को भी खरीदा था. ये डील करीब 2 अरब डॉलर में तय हुई थी. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि Federal Bureau of Investigation ने भी इस स्पाईवेयर को खरीदा था और इसे टेस्ट किया था. पढ़ें पूरी खबर.

2- पेगासस मामले पर राहुल बोले- मोदी सरकार ने 'देशद्रोह' किया

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

3- उत्तर प्रदेश चुनाव : निर्वाचन आयोग ने Exit Polls पर लगाई रोक

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभ चुनाव को लेकर एग्जिट पोल (Exit Polls) पर प्रतिबंध लगा दिया है. आयोग के मुताबिक, 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन या प्रचार प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा. पढ़ें पूरी खबर.

4- छह उम्मीदवार नहीं खेलेंगे कैप्टन की हॉकी, PLC उम्मीदवारों के पोस्टर पर चमके पीएम मोदी

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (Captain Amarinder Singhs party Punjab Lok Congress) के छह उम्मीदवारों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से इनकार (Refusal to contest elections on the symbol of hockey stick ball) कर दिया है. उनका कहना है कि वह भाजपा के चुनाव चिह्न कमल पर चुनाव लड़ेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

5- लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को फैसला

सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) में लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामला में बहस पूरी हो गई है. अब इस मामले में 15 फरवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. सीबीआई की विशेष अदालत में आखिरी आरोपी डॉ. शैलेश कुमार के द्वारा शनिवार को फाइनल बहस पूरी कर ली गई. सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. पढें पूरी खबर.

6- आरएसएस मानहानि मामला: राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे (RSS defamation case against Rahul Gandhi) की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी. जानें क्या है मामला.

7- विरोध के बाद गर्भवती महिलाओं के भर्ती नियम में SBI ने किया बदलाव

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India after the protest) ने विरोध के बाद गर्भवती महिलाओं के खिलाफ अपने भर्ती नियमों में बदलाव (Recruitment rules changed) किया है. इसके साथ ही बैंक प्रबंधन ने एक पत्र जारी करके नियमों को बदलने की जानकारी दी है. बैंक प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

8- जम्मू-कश्मीर : आतंकियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी. पुलिस ने कहा कि अनंतनाग के हसपोरा इलाके में आतंकवादियों ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद पर गोलियां चलाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया. पढ़ें पूरी खबर.

9- कोविड मामलों में कमी आई, पर अभी सतर्क रहने की जरूरत : मांडविया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से दैनिक आधार पर संक्रमण दर की निगरानी करने और आरटी-पीसीआर जांच दर में वृद्धि करने का आग्रह किया है. साथ ही उन्होंने राज्यों का आगाह किया है कि अभी कोविड महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है. क्लिक कर पढ़ें खबर.

10- बीटिंग द रिट्रीट का 1000 ड्रोन के शो के साथ समापन

ऐतिहासिक विजय चौक पर शनिवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान आसमान में करीब 1,000 ड्रोन की रोशनी ने देश की आजादी के 75 साल को दर्शाती हुई शानदार तस्वीर उकेरी. ड्रोन शो से लेकर प्रोजेक्शन मैपिंग शो तक, इस साल के समारोह में पहली बार कई नयी शुरुआत हुई. पढ़ें पूरी खबर.

1- पंजाब में किसी एक पार्टी की सरकार बनती नहीं दिख रही : ढींढसा

पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी-अपनी ताकत लगा रही हैं. लेकिन अंत में जनता सभी का आकलन करते हुए किसको ताज सौंपेगी इसका खुलासा तो 10 मार्च को होगा. अकाली दल (संयुक्त) के प्रमुख सुखदेव सिंह ढींढसा (Sukhdev Singh Dhindsa) ने कहा कि वर्तमान हालात में पंजाब में किसी एक पार्टी की सरकार बनती नहीं दिख रही है. पढ़िए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

2- Panjab assembly Election 2022: पंजाब विधानसभा चुनाव में अब ध्रुवीकरण का खेल !

सत्तारूढ़ कांग्रेस पंजाब (Panjab assembly Election 2022) में चुनावों से कुछ ही महीने पहले एक नया मुख्यमंत्री बना कर सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है. अकाली दल (SAD)को उम्मीद है कि बसपा (BSP) के साथ गठबंधन उसे सत्ता की कुर्सी दिला देगा. पिछले विधान सभा चुनावों में मुख्य विपक्षीय पार्टी बनी आप (AAP) भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

हरीश रावत ने बाजार में बनाई जलेबी, देखें वीडियो

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. कभी वह दुकान पर चाय बनाते हैं तो कभी चाउमीन बनाते दिख जाते हैं. इस बार वे हरदा हल्द्वानी में हाट बाजार में जलेबी तलते नजर आए. इतना ही नहीं, वे हरदा स्थित दुकान से 'जलेबी वाला' आवाज लगाकर लोगों को लुभाते भी दिखे. यहां क्लिक कर देखें वीडियो.