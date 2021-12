आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1-सोनिया गांधी बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (congress president Sonia Gandhi) बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगी. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुधवार सुबह 9.30 बजे संसद के केद्रीय कक्ष में होगी. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- पीएम मोदी का अखिलेश पर निशाना, बोले- लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट

गोरखपुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद कारखाना, AIIMS और ICMR के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया. जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सपा सरकार पर जमकर हमला किया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2- ETV BHARAT की खबर का असर : 17 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले पर राज्य महिला आयोग ने डीएम को लिखा पत्र

मुजफ्फरनगर में 17 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की खबर ETV BHARAT पर चलाये जाने के बाद राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. राज्य महिला आयोग ने इस मामले में डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा है. आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट भी तलब किया है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

3- Nagaland Hornbill : मृतकों के सम्मान में सरकार ने रद्द किया त्योहार

नगालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल (Nagaland Hornbill cancelled) रद्द कर दिया है. सरकार ने कहा कि नगालैंड के मोन जिले में हुई गोलीबारी के दौरान हुई लोगों की मौत के बाद सरकार ने हॉर्नबिल त्योहार रद्द करने का फैसला लिया है. पढ़ें पूरी खबर.

4- धर्मांतरण वाला स्कूल! सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में परीक्षा के दौरान हंगामा, चार गिरफ्तार

विदिशा के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल (religious conversion at St Joseph Convent School) में सोमवार को हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया, हंगामे के दौरान स्कूल में एग्जाम चल रहा था. हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया. संगठनों का आरोप है कि स्कूल ने 8 छात्रों का धर्मांतरण कराया है, इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों (Four arrested in uproar against religious conversion) को गिरफ्तार किया है. प्रदेश के गृह मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

5- गांधी का भारत अब गोडसे के भारत में बदल रहा है : महबूबा मुफ्ती

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (PDP chief Mehbooba Mufti) ने कहा कि गांधी का भारत अब गोडसे के भारत (Gandhis India is turning into Godses India) में बदल रहा है. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा (Attacked the central government fiercely) और कई अहम बातें कहीं. पढ़ें पूरी खबर.

6- लोकसभा में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की सेवा और सैलरी से जुड़े विधेयक पर चर्चा

संसद के शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन है. लोक सभा में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की सेवा और सैलरी से जुड़े विधेयक पर चर्चा की जा रही है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

7- नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ने पर देना होगा 18 फीसदी जीएसटी, 'सामना' ने उठाए सवाल

शिवसेना के मुखपत्र सामना (Shiv Sena mouthpiece Saamana ) के आज के अंक में प्रकाशित संपादकीय में नोटिस पीरियड पूरा किये बिना नौकरी (Job) छोड़ने वालों से 'जीएसटी'(GST) वसूलने की सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाया गया है. शिवसेना ने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नौकरी छोड़ने वाले लोगों से 18 प्रतिशत जीएसटी (18% GST ) वसूल करने का प्रस्ताव बिल्कुल नाजायज है. पढ़ें पूरी खबर.

8- बीजेपी संसदीय दल की बैठक: पीएम मोदी ने संसद नहीं आने वाले सांसदों को लगाई फटकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों से कहा कि सदन में उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, भले ही महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हों या ना हों, क्योंकि लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें चुनकर संसद में भेजा है. क्लिक कर पढ़ें खबर.

9- म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सूकी की सजा घटाकर की गई 2 साल

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सूकी को हाल ही में चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसे अब कम करके दो साल कर दिया गया है. सूकी को एक फरवरी को सैन्य तख्तापलट के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था. उन पर सेना के खिलाफ अंसतोष भड़काने और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे लगाए गए हैं.. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर.

10- Harbhajan Singh अगले हफ्ते कर सकते हैं संन्यास का एलान

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह जल्द ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं. हरभजन सिंह अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की एक बड़ी फ्रेंचाइजी के सहयोगी स्टाफ के अहम सदस्य के रूप में नजर आ सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

SPECIAL:

1-क्या UPA का हिस्सा बनेगी शिवसेना, संजय राउत ने दिया ये जवाब

शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Sanjay raut meets rahul gandhi) से मुलाकात की. दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर कई तरह अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवसेना जल्द ही यूपीए का हिस्सा बन सकती है. राहुल से मुलाकात के बाद संजय राउत ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने संजय राउत से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO:

1- शशि थरूर की दलीलों से असहज हुई सरकार ! जजों से जुड़े कानून में संशोधन का मामला

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से जुड़े कानून में संशोधन की पहल की है. लोक सभा में पेश किए गए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 (The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021) के माध्यम से केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव किया है. पढ़िए पूरी खबर.