आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

UP Assembly Election: 1 मार्च को प्रियंका का तूफानी दौरा, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगी प्रचार

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (AICC General Secretary Priyanka Gandhi) 01 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी. प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरा प्रयास कर रही हैं. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- रूस-यूक्रेन युद्ध : हाई अलर्ट पर रूस के परमाणु बल, अमेरिका ने बेलारूस में बंद किया दूतावास

रूस-यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका ने बेलारूस में दूतावास बंद करने की घोषणा की है. वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश ने यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ा दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

2 - यूक्रेन को दवाओं के साथ मानवीय सहायता भेजेगा भारत : विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अगले 24 घंटे में तीन और उड़ानें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से दो बुखारेस्ट और एक बुडापेस्ट से भारतीयों को लेकर भारत लौटेंगी. उन्होंने कहा कि आपरेशन गंगा अभियान के तहत छह उड़ानों से अब तक 1400 भारतीयों को लाया गया है और इनमें से किसी से एक रुपया शुल्क नहीं लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजेगा, इसमें मुख्य रूप से दवाएं और अन्य सहायता शामिल हैं. पढे़ं पूरी खबर.

3 - यूक्रेन संकट : सरकार ने भारतीयों को निकालने के लिए इन चार मंत्रियों को बनाया 'विशेष दूत'

यूक्रेन की राजधानी कीव और खारकीव शहर पर रूसी सेना के हमले जारी हैं. इधर भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए मोदी सरकार ने नया प्लान बनाया है. इसमें चार मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा. पढे़ं पूरी खबर.

4 - ukraine russia conflict : जेलेंस्की ने तत्काल सीजफायर की मांग की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy) ने रूस के साथ जारी युद्ध के बीच तत्काल युद्धविराम की मांग की है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह खबर दी है. पढ़ें पूरी खबर.

5 - Corona Fourth Wave: भारत में जून तक आएगी चौथी लहर, जानें पीक का टाइम

कोरोना चौथी लहर 22 जून 2022 से शुरू होगी और 23 अगस्त 2022 तक चरम पर पहुंचेगी और फिर 24 अक्टूबर 2022 तक समाप्त हो जाएगी. शोधकर्ताओं ने हालांकि कहा कि इस बात की संभावना हमेशा होती है कि कोरोना के संभावित नए स्वरूप का गहरा असर पूरे आंकलन पर हो. उन्होंने कहा कि कोरोना के नए स्वरूप का असर उसकी संक्रामकता तथा अन्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

6 - भारत समुद्री कचरे के मुद्दे पर UNEA में पेश कर सकता है प्रस्ताव : पर्यावरण मंत्री

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में समुद्री कचरे के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश कर सकता है. नियामिका सिंह की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

7 - अमूल दूध हुआ महंगा, लागू होगी बढ़ी कीमत

अमूल डेयरी ने देशभर में दूध के दामों में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है. नई कीमतें कल (1 मार्च, 2022) से लागू होंगी. यह मूल्य वृद्धि अमूल दूध के सभी ब्रांडों पर प्रभावी होगी. पढ़ें पूरी खबर.

8 - बिहार में शराब पीने वाले अब नहीं जाएंगे जेल, क्या बदल गए हैं नीतीश ?

बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor ban in Bihar) लागू होने के बावजूद भी शराब पीने वाले जेल नहीं जाएंगे. लेकिन इसके लिए उन्हें पुलिस और आबकारी विभाग को सोर्स का नाम बताना होगा. पुलिस और मद्य निषेध को मिले अधिकार के बाद बिहार सरकार शराब माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. पढ़ें पूरी खबर.

9 - आखिर इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन का रूख क्यों करते हैं भारतीय छात्र ?

अगर आप निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो एमबीबीएस की पढ़ाई में 80 लाख से एक करोड़ रूपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. जबकि यूक्रेन में इसी डिग्री को हासिल करने के लिए 25 लाख रूपये के आसपास खर्च करना पड़ता है. यही वजह है कि यहां से बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन डिग्री हासिल करने के लिए जाते हैं. पढे़ं पूरी खबर.

10- दिल्ली हिंसा मामले में सोनिया और राहुल गांधी समेत 24 नेताओं को नोटिस जारी

2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस के 24 नेताओं को नोटिस जारी किया है. इनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनीष सिसोदिया और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दलों के नेता शामिल हैं. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ:

SPECIAL:

1 - Russia-Ukraine Update: यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, जानें अब तक क्या-क्या हुआ?

रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध (War between Russia and Ukraine) के आसार को देखते हुए भारतीय छात्रों ने स्वदेश वापसी की कोशिशें पहले ही शुरू कर दी थीं. लेकिन अचानक रूस के हमले ने सारी प्लानिंग फेल कर दी. हमले के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट बिना किसी को लिए वापस आ गई तो चिंताएं बढ़ गईं. इसके बाद भारत सरकार ने वापसी के प्रयास (Government of India made efforts to return) तेज किए और युद्ध के पांचवें दिन तक 6 विमानों से कुल 1400 भारतीयों की वापसी हो चुकी है. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

2 - रूस ने यूक्रेन के बांध पर बम गिराया, वर्षों बाद बुझेगी क्रीमिया की प्यास

रूस से जुड़े क्रीमिया को आखिरकार आठ साल बाद ताजा पानी नसीब हुआ, जब यूक्रेन पर रूस की सेना ने हमला किया. रूसी सेना ने यूक्रेन द्वारा बनाए गए एक बांध पर बमबारी की. इसके बाद नीपर नदी (Dneiper river) का प्रवाह क्रीमिया की ओर हो गया. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.