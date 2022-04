आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

--- रक्षा मंत्री नई दिल्ली में आईडेक्स-डीआईओ के डिफकनेक्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे.

--- गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आज चुनाव है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

खुफिया एजेंसियां आपस में जानकारी साझा करें : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों को जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के 13वें स्थापना दिवस पर शाह ने कहा कि जब भी कोई आतंकवाद विरोधी कार्रवाई होती है, तो कुछ मानवाधिकार समूह इस मुद्दे को उठाने के लिए आगे आ जाते हैं. लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद से बड़ा कोई मानवाधिकार उल्लंघन नहीं हो सकता है. 'ईटीवी भारत' के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

गुजरात के विधायक जिग्नेश को कोकराझार ले गई असम पुलिस

गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी (Gujarat MLA Jignesh Mevani) को असम पुलिस गिरफ्तार कर कोकराझार ले गई है. मीडियाकर्मियों से बचाने के लिए असम पुलिस (Assam police) मेवानी को एयरपोर्ट के पिछले दरवाजे से ले गई. पढ़ें पूरी खबर.

हुबली हिंसा : आरोपी मौलवी वसीम पठान पकड़ा गया, 126 लोग हो चुके गिरफ्तार

कर्नाटक के हुबली में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भड़क हिंसा के मामले में पुलिस ने आरोपी मौलवी वसीम पठान (Moulvi wasim Pathan) को गिरफ्तार किया है. उस पर लोगों को भड़काने का आरोप है. पढ़ें पूरी खबर.

चिनाब बिजली परियोजना मामले में 14 जगहों पर CBI की छापेमारी

सीबीआई की टीम चिनाब घाटी परियोजना से जुड़ी शिकायत मामले में 14 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की. इसमें बिहार, नई दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, मुंबई, नोएडा और त्रिवेंद्रम शहर शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने की थी शिकायत. पढे़ं पूरी खबर.

अगले तीन-चार दिनों में कांग्रेसी हो जाएंगे प्रशांत किशोर !

कांग्रेस नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की ताबड़तोड़ मीटिंग के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि वह जल्द ही पार्टी में शामिल होकर राहुल गांधी की टीम के मेंबर बन जाएंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले तीन-चार दिनों में प्रशांत किशोर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

15th Civil Services Day : जनहित में काम करने वाले सेवकों को पुरस्कार, पीएम बोले, देश राजसिंहासनों की बपौती नहीं

सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी (15th Civil Services Day PM Narendra Modi) ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में ब्यूरोक्रेट को अपने डिस्ट्रिक्ट में विशेष पहल करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिलों में जो पहले कलेक्टर के रूप में काम करके गए हैं, एक बार अगर हो सके तो उनका मिलने का कार्यक्रम बनाना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

शिवपाल यादव का खुला चैलेंज, अगर मुझसे दिक्कत है तो पार्टी से मुझे निकाल दें अखिलेश

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ( प्रसपा) के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच कशमकश जारी है. शिवपाल सिंह यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं तो वह उन्हें पार्टी से निकाल सकते हैं. पढे़ं पूरी खबर.

कोडनाड मर्डर केस : पूर्व सीएम जयललिता की करीबी शशिकला से पूछताछ

तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के कोडनाड एस्टेट में हत्या और डकैती की घटना को लेकर पूर्व सीएम जे जयललिता की करीबी शशिकला से पूछताछ की गई. विशेष पुलिस टीम उनके आवास पर पहुंची और पूछताछ की. इलाके में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. पढे़ं पूरी खबर.

श्रीशैलम बांध की सुरक्षा को खतरा, समिति ने रिपोर्ट में ये दिए सुझाव

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जीवनरेखा कहे जाने वाले श्रीशैलम बांध (Srisailam Dam) को खतरा है. ये बात पंड्या समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही है. समिति ने बाढ़ के पानी को श्रीशैलम जलाशय की ओर मोड़ने के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है. जानिए और क्या सुझाव दिए.

विजयवाड़ा: 62 साल के इस शख्स ने बनाए 6 पैक ऐब्स, फिटनेस प्रेमियों के लिए बने प्रेरणा

60 साल की उम्र तक आते-आते लोग रिटायर होकर अपने नाती-पोते एवं अन्य परिवारजनों के साथ समय बिताने की चाह रखते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक ऐसे भी शख्स हैं जो उम्न के इस पड़ाव पर भी 'बॉडी बनाने' में मसरूफ रहते हैं. विजयवाड़ा के 62 वर्षीय रामकृष्ण अपने बहुतेरे युवाओं को पीछे छोड़ते हुए सिक्स पैक ऐब्स बना चुके हैं, जिसके पीछे वजह है उनका खान पान और नियमित व्यायाम. देखें वीडियो.

धनबाद: 50 फीट लंबी धंसी सड़क, अवैध खनन का आरोप

धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में भू-धसान हुआ है. यहां पर 50 फीट लंबी सड़क धंस गई है. थाना प्रभारी ने कहा कि सड़क में दरार पड़ी है. उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी सीसीएल को भी दे दी गई है. हालांकि किसी भी तरह से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

पुल चोरी के बाद अस्पताल चोरी की खबरों से बिहार सरकार में हड़कंप

पूर्णिया में रेलवे इंजन और उसके बाद रोहतास में 60 फीट लंबा पुल बेचने की घटना ने सबको चौंका दिया था, लेकिन मुजफ्फरपुर (scam in Muzaffarpur) से जो खबर सामने आई है, उसने सभी को हैरानी में डाल दिया है. दरअसल यहां एक सरकारी अस्पताल को ही बेच दिया (Sold the hospital in Bihar) गया है. इस खबर के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. पढ़ें पूरी खबर..

जब ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भी बुलडोजर पर हुए सवार

बुलडोजर शब्द ने सियासत को नया "हथियार" दे दिया है. इसलिए जैसे ही इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति शुरू हो जाती है. हालांकि, इस खबर का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुरुवार को गुजरात के पंचमहल स्थित हलोल जीआईडीसी में पहुंचे. यहां उन्होंने जेसीबी फैक्ट्री का दौरा किया. इस दौरान वह जेसीबी (बुलडोजर) पर चढ़कर मशीन का जायजा लिया. उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे. देखें वीडियो.

युवक ने सड़क बनवाने को कहा, कर्नाटक कांग्रेस विधायक ने जड़ा थप्पड़

कांग्रेस विधायक ने एक ग्रामीण को थप्पड़ (karnataka congress mla spals villager) मारने के बाद कहा कि ग्रामीण ने उन्हें अपशब्द कहे जिससे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ग्रामीण को थप्पड़ जड़ दिया. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देखें वीडियो.

नाम में ही नहीं असल में भी किंग, ऐसे अजगर को निगला

आज तक आपने किंग कोबरा के कई वीडियो देखे होंगे. लेकिन ये वीडियो आपको हैरान कर देगा. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक 14 फीट लंबा किंग कोबरा, नौ फीट लंबे अजगर को धीरे-धीरे निगल जाता है. ये वीडियो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ का है. यहां के बेलथांगडी तालुक के अलडांगडी गांव में जिसने भी इस दृश्य को देखा, एक पल के लिए सहम गया. देखें वीडियो.

वाराणसी के दुकानदार का ऑफर, खरीदारी करने पर नींबू और पेट्रोल फ्री

वाराणसी के एक मोबाइल फोन विक्रेता ने गजब का ऑफर दिया है. वह कस्टमर को सामान के साथ मुफ्त नींबू और पेट्रोल का ऑफर दे रहे हैं. उनका बिजनेस प्रमोशन आइडिया सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है. पढ़ें पूरी खबर

अब हिमाचल पुलिस भी आई 'केजीएफ' मोड में, मजेदार तरीके से किया जागरुक

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म केजीएफ-2 के एक डायलॉग के जरिए लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरुक किया है. वैसे ये पहला मौका नहीं है जब हिमाचल पुलिस ने चर्चित फिल्म, गीत या कार्टून के जरिए ऐसा किया है. पढे़ं पूरी खबर.

10 रुपए के नोट पर प्रेमिका ने लिखा, 'मुझे भगा के ले जा'

सोनम गुप्ता बेवफा है के बाद अब 'विशाल मेरी शादी 26 अप्रैल को है' लिखा नोट वायरल हो रहा है. इस नोट के वायरल होने के बाद विशाल नाम के लड़के और कुसुम नाम की लड़कियों का जमकर मजाक बन रहा है. इतना ही नहीं, लोग इसपर तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

भिलाई में सड़क के किनारे उल्टे लगाए गए पेड़, जानें वजह

छत्तीसगढ़ के भिलाई में मूर्तिकार अंकुश देवांगन ने उल्टे पेड़ लगाकर प्रकृति के प्रति जागरूक करने की कोशिश की है. उनका कहना है कि अगर अब भी हम अलर्ट नहीं हुए तो मानव जाति भी इसी तरह हो जाएगी. पढे़ं पूरी खबर.