--राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद तुर्कमेनिस्‍तान और नीदरलैंड्स की यात्रा पर. पहले चरण में वे तुर्कमेनिस्‍तान पहुंचे. भारत और तुर्कमेनिस्‍तान के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद की यह यात्रा हो रही है.

-- पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के बीच आज होगी मुलाकात

-- आज 'उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि तथा चेटी चंड

रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पीएम मोदी से की मुलाकात

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Russian Foreign Minister Sergey Lavrov) ने भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की. इस दौरान लावरोव ने पीएम मोदी को यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

मास्को-कीव के बीच भारत मध्यस्थता करे, हम भारत को हर सामान की आपूर्ति करेंगे : रूसी विदेश मंत्री

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Russian Foreign Minister Sergey Lavrov) ने कहा है कि भारत के किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए रूस तैयार है. उन्होंने कहा कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि कोई दबाव हमारी साझेदारी को प्रभावित नहीं करेगा. लावरोव ने कहा कि भारत मास्को और कीव के बीच मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता विफल रही है. पढ़ें पूरी खबर.

वरुण गांधी की मांग, किसानों को MSP का अधिकार देने वाला कानून बने, पेश किया बिल

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने किसानों को एमएसपी का अधिकार (Varun Gandhi BJP MSP Guarantee bill) देने की मांग की है. वरुण गांधी ने संसद के बजट सत्र में एमएसपी गारंटी संबंधी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया. लोक सभा में करीब 40 सांसदों ने गैर सरकारी विधेयक (lok sabha private member bills) पेश किए. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यूएपीए कानून खत्म करने की मांग (bill to repeal UAPA 1967) के साथ प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया. पढ़ें पूरी खबर.

GST Collection India: मार्च में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा जीएसटी कलेक्शन

माल और सेवा कर (Goods and Services Tax) से सकल राजस्व संग्रह मार्च 2022 में 1,42,095 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 140986 करोड़ रुपये के पहले के रिकॉर्ड को पार कर गया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पढे़ं पूरी खबर.

यूक्रेन का पलटवार : पहली बार रूस की सीमा में घुसकर हमला, तेल डिपो उड़ाया

रूस-यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच, पहली बार यूक्रेन ने पलटवार किया है. यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर हमला किया है. यूक्रेन ने रूस के एक तेल डिपो पर हवाई हमला किया है (attack on oil depot in russian city). पढे़ं पूरी खबर.

Kalicharan gets bail: बापू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण को मिली जमानत

छत्तीसगढ़ में एक धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है (Kalicharan gets bail). पढे़ं पूरी खबर.

पीएम मोदी को बम से उड़ाने की धमकी, NIA को मिला ई-मेल

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई ब्रांच को एक ई-मेल मिला है. जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है. पढे़ं पूरी खबर.

लिंगायत संत के नाम पर 115 बच्चों का नामकरण, मुस्लिम बच्ची का नाम रखा शिवमणि

कर्नाटक के तुमकुरू स्थित सिद्धगंगा मठ के लिंगायत संत शिवकुमार स्वामीजी की 115वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. 115 बच्चों का नाम स्वामीजी के नाम पर रखा गया. खास बात ये रही कि एक मुस्लिम परिवार ने अपनी बच्ची का नाम शिवमणि (Shivamani) रखा. पढ़ें पूरी खबर.

हरियाणा में 43 साल के संत दे रहे हैं 10वीं का एग्जाम, खड़े-खड़े ही लिखते हैं पेपर

हरियाणा में गुरुवार से एक बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं. दरअसल भिवानी में खंड़ेसुरी बाबा मान गिरी महाराज ने खड़े-खड़े दसवीं की परीक्षा (Saint standing Examination in Bhiwani) दे रहे हैं. आखिर बाबा के खड़े होकर परीक्षा देने के पीछे क्या है वजह ? पढ़ें रिपोर्ट

'बेटी को बोझ' बताने पर भड़कीं स्मृति, जवाब में कहा- ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में बेटे-बेटियों के बीच भेदभाव की प्रवृत्ति कम हुई है. उन्होंने भाजपा सांसद के एक सवाल पर कहा, 'बेटी को बोझ समझे जाने' जैसा वक्तव्य किसी सवाल का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए. इसे सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए. स्मृति ईरानी ने अपने जवाब के दौरान महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की स्कीम गिनाते हुए दो बार प्रधानमंत्री का नाम जोर देकर लिया. पढे़ं पूरी खबर.

छत्तीसगढ़ की बोहार भाजी जो चिकन-मटन से भी महंगी, जानें क्या है इसकी खासियत

छत्तीसगढ़ में बोहार भाजी (Bohar Bhaji in Chhattisgarh) मिलती है, जिसकी कीमत चिकन-मटन से भी अधिक है. इसे गर्मी के दिनों में लोग खाते (people eat during summer) हैं ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे. पढे़ं पूरी खबर.

झारखंड में हावी दूसरे राज्यों के नक्सली कमांडर, करोड़ों की लेवी वसूल दूसरे जगह बनाते हैं ठिकाना

झारखंड में बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ के अलावा दक्षिण भारत के नक्सली कमांडरों का वर्चस्व है. ये नक्सली झारखंड से करोड़ों रुपए की लेवी वसूलने के बाद दूसरे राज्यों में अपना ठिकाना बनाते हैं. इनामी नक्सलियों की सूची में 40 से अधिक टॉप माओवादी दूसरे राज्यों से हैं. पढ़िए खास खबर.

राज्यसभा में पहली बार भाजपा 100 के पार, कांग्रेस सदस्यों की संख्या में ऐतिहासिक गिरावट

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा (Rajya Sabha) में चार सीटें जीतकर 1988-90 के बाद किसी भी पार्टी द्वारा 100 से ज्यादा सीटें पाने का लक्ष्य पूरा (target of getting more than 100 seats has been fulfilled) किया है. राज्यसभा में अब बीजेपी की 101 सीटें हो गई हैं. वहीं कांग्रेस के सदस्यों की संख्या मात्र 29 रह गई जो अब तक की सबसे कम संख्या है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

क्या मोदी-योगी की राह पर निकल पड़े शिवराज ?

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की नकल करने लगे हैं. यह सवाल बीजेपी द्वारा शिवराज की छवि बुलडोजर मामा के रूप में पेश किए जाने के बाद उठ रहा है. कुछ दिनों से बुलडोजर मामा के रूप चर्चित होने वाले सीएम शिवराज और भी कई ऐसे काम कर रहे हैं, जिससे इस बात को बल मिल रहा है कि वह पीएम मोदी व सीएम योगी की तर्ज पर चलने लगे हैं. आइए जानते हैं सीएम शिवराज की कार्यप्रणाली में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

पीएम मोदी से मिली सिंधिया फैमिली, क्या शुरू होगी महाआर्यमन की सियासी पारी ?

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में सपरिवार मुलाकात की थी. इस दौरान फोटो सेशन भी हुआ. इस मुलाकात के दौरान की एक तस्वीर ने ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत में हलचल मचा दी है. पढ़ें पूरी खबर.

धमाकों से दहल रही बिहार की 'सिल्क सिटी', चार महीन में हो चुकी हैं 20 मौतें

बिहार के भागलपुर में धमाकों (Bhagalpur Blast) का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले चार महीनों में सिल्क सिटी कई बार ब्लास्ट से दहल उठा है. सवाल उठ रहे हैं कि इन धमाकों के पीछे का कारण क्या है और आईबी अलर्ट के बाद क्या पुलिस सतर्क हुई है? पढ़ें कब-कब भागलपुर में हुए धमाके.. पढे़ं पूरी खबर.