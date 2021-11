आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा है कि 30 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके अधिक चिह्नित होने और बाद के 48 घंटों के दौरान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर.

2-विपक्षी दलों ने की सांसदों के निलंबन की निंदा, मंगलवार को करेंगे अहम बैठक

कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने पिछले मानसून सत्र के दौरान ‘अशोभनीय आचरण’ करने के लिए राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि सरकार के इस ‘अधिनायकवादी फैसले’ के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने के लिए वे मंगलवार को बैठक करेंगे. बैठक में संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे के कदम पर विचार करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - Farm Laws Repeal : लोकसभा के बाद राज्य सभा से भी विधेयक पारित, खड़गे बोले- चुनावी नतीजों से प्रभावित फैसला

कृषि कानूनों को निरस्त (Farm Laws Repeal) करने संबंधी विधेयक (Farm Laws Repeal Bill 2021) राज्य सभा से भी पारित हो गए. विधेयकों को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सभा में (Agriculture Minister Tomar Rajya Sabha) पेश किया. इस पर अपनी बात रखते हुए राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानूनों को रद्द करने का फैसला चुनावी नतीजों से प्रभावित है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - Rajya Sabha Suspension : कांग्रेस के 6 सांसदों समेत 12 राज्य सभा सदस्य निलंबित

संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज पहला दिन हंगामेदार रहा. राज्य सभा से कई सांसदों को आज शीतकालीन सत्र से निलंबित (rajya sabha members suspended) कर दिया गया. संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी (Prahlad Joshi Rajya Sabha MP Suspension) ने उपद्रव के आरोपी सांसदों के निलंबन के लिए प्रस्ताव रखा. जिसके बाद उपसभापति हरिवंश ने 12 सांसदों के निलंबन की घोषणा की. बता दें कि इन सांसदों पर राज्य सभा के 254वें मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के दौरान अशोभनीय आचरण, उपद्रव और संसदीय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

3 - 'कौन कहता है कि लोकसभा ... आकर्षक जगह नहीं है', थरूर को इस ट्वीट पर मांगनी पड़ी माफी

कांग्रेस के सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) अक्सर महिलाओं के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर (Share on social media) करते हैं. सोमवार को भी उन्होंने 6 महिला सांसदों के साथ मुस्कुराते हुए एक फोटो ट्वीट की, जिसके बाद नेट यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी (Users gave strong feedback) और आखिरकार सांसद को माफी मांगनी पड़ गई (MP even had to apologize). जानें पूरा मामला.

4 - Corona Virus Omicron MP : अफ्रीका से आई महिला जबलपुर के सीएमएम में मिली, नहीं मिले कोरोना के लक्षण

साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना से जबलपुर (Jabalpur Latest News) आई महिला को स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेस कर लिया है. महिला की पहचान ओ.एल खुमो नाम से हुई है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च प्रोग्राम के तहत आर्मी के सीएमएम सेंटर (jabalpur military hostel) आई है. महिला फिलहाल स्वस्थ है, उसकी RT-PCR रिपोर्ट भी निगेटिव आई है (Botswana Woman Missing in Jabalpur). पढ़ें पूरी खबर.

5 - 4 दिसंबर को होने वाली SKM की बैठक अब 1 को, आंदोलन पर हो सकता है बड़ा फैसला

सोनीपत-कुंडली बॉर्डर पर सोमवार को पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक (punjab farmers union meeting) का आयोजन किया गया. इस बैठक में फैसला लिया गया कि 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की बैठक अब 1 दिसंबर को होगी. पढ़ें पूरी खबर.

6 - Elon Musk Starlink के लिए मुश्किल नहीं हैं लाइसेंस हासिल करना, 2022 में लॉन्च होगी इंटरनेट सर्विस

Starlink license hurdle : एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के सर्विस पर संचार मंत्रालय ने रोक लगा दी है क्योंकि अभी उसने आधिकारिक रूप से लाइसेंस हासिल नहीं किया है. मगर यह कोई बड़ी बाधा नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज 2022 में खुद को भारत में लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है. वह भारत में 2 लाख कनेक्शन का टारगेट भी सेट कर चुकी है. पढ़ें पूरी खबर.

7 - IND vs NZ Kanpur Test : ड्रॉ हुआ पहला मुकाबला, अश्विन ने भज्जी को पछाड़ा

भारत व न्यूजीलैंड के बीच खेला गया कानपुर टेस्ट (IND vs NZ Kanpur Test) मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. पांच दिनों के रोमांचक मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारत को अंतिम विकेट नहीं लेने दिया, जिससे सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज- रचिन और ऐजाज की जोड़ी ने भारत से जीत छीन ली. भले ही भारत को जीत न मिली, लेकिन कानपुर टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन (Ashwin Kanpur Test) ने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ते हुए, टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया. पढ़ें पूरी खबर.

8 - WHO ने गंभीर परिणाम की दी चेतावनी, कहा- ओमीक्रोन से संबंधित जोखिम 'बहुत अधिक'

कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमीक्रोन (New variant of corona virus Omicron) के बारे में शंकाएं बढ़ती ही जा रही हैं. सोमवार को WHO ने कहा कि कोरोना का हाल में खोजा गया बी.1.1.1.529 स्ट्रेन चिंता का एक बड़ा (B.1.1.1.529 strain a cause for concern) कारण है. यह पहली बार दक्षिणी अफ्रीका में पाया गया और इसका नाम बदलकर ओमीक्रोन किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

9 - #etvbharatdharma : अमावस्या पर लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जानिए राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव

चार दिसंबर शनिवार को सूर्य ग्रहण लगेगा जो साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है. ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना गया है. 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण लग रहा है. जो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अच्छा नहीं माना जाता. इस सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए सुनें ईटीवी भारत धर्म कार्यक्रम. पढ़ें पूरी खबर.

10 - Omicron Effect: विक्की कौशल-कैटरीना कम कर रहे मेहमानों की संख्या!

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए कोरोना वैरिएंट ओमिक्रॉन (new covid variant omicron) के चलते शादी में आने वाले गेस्ट्स के नाम की लिस्ट अभिनेता विक्की कौशल व कैटरीना कैफ (vicky kaushal katrina kaif ) छोटी कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

खबरें जरा हट के

1 - अपनी शादी में खुद कार चलाकर मंडप तक पहुंची दुल्हन, अंदाज देख बाराती दंग

रुड़की की पूनम तंवर अपनी शादी के दिन खुद ही कार चलाकर मंडप तक पहुंचीं. पूनम ने दिल्ली के रहने वाले सुमित शर्मा के साथ सात फेरे लिए. देखें वीडियो.

2 - VIDEO: युवाओं ने रैंप पर किया कैटवॉक, दिखाया डांस का जलवा

शिवपुरी में फैशन, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए लैक्मे फैशन शो का आयोजन किया गया. शो में शहर के कई युवाओं ने अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रैंप पर कैट वॉक किया. डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए, तो सिंगर्स ने भी गाने गाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम में प्रपोज गाने से मशहूर हुए गायक नवजोत गुराया, मिस्टर इंडिया और मिस्टर यूके रह चुके राहुल व्यास सहित फिल्मों से जुड़े स्थानीय कलाकारों ने प्रतियोगियों का हौसला बढ़ाया. देखें वीडियो.