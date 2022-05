आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

अमित शाह शनिवार को तेलंगाना में भाजपा की जनसभा को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) शनिवार को तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करेंगे (BJP public meeting in Telangana) . जनसभा में शामिल होने से पहले शहर के रामनाथपुर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा भी करेंगे. पढें पूरी खबर.

-- कांग्रेस चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

कांग्रेस नव संकल्प शिविर का आगाज, सोनिया गांधी बोलीं- अल्पसंख्यकों को दबाकर नफरत फैला रही भाजपा

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नव संकल्प शिविर (Congress Nav Sankalp Shivir) के पहले दिन कांग्रेस नेताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार नफरत फैला कर अल्पसंख्यकों को दबा (Sonia Gandhi targets BJP) रही है. पढे़ं पूरी खबर.

Kashmiri Pandit Protest: राहुल भट्ट की हत्या के बाद पंडितों ने दी सामूहिक इस्तीफे की धमकी

संकटग्रस्त कश्मीर के हाल के इतिहास में पहली बार है, जब सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया है. प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर हवाई अड्डे की ओर जाने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग को भी जाम कर दिया. साथ सत्ताधारी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने पर्याप्त सुरक्षा की मांग की और कहा कि सुरक्षा नहीं मिली तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे. पढे़ं पूरी खबर.

Jammu Kashmir: तीर्थयात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, चार जिंदा जले, 22 लोग झुलसे

जम्मू कश्मीर से वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों से भरी बस में भीषण आग लग गई जिसमें अभी तक चार लोगों के मरने की खबर है. जबकि 22 अन्य को झुलसे हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

Amarnath Yatra 2022: केन्द्रीय गृह सचिव ने अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा संबंधी तैयारियों की समीक्षा की

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Union Home Secretary Ajay Bhalla) ने दो वर्ष के बाद शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा संबंधी तैयारियों को लेकर समीक्षा की. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

Language Controversy: तमिलनाडु के मंत्री का तीखा बयान, पानी पूरी बेचते हैं हिंदी बोलने वाले

तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति के तमिल और अंग्रेजी के तौर पर दो भाषा फार्मूले को जारी रखेगी. साथ ही उन्होंने हिंदी थोपने के प्रयासों की भी निंदा की. मंत्री ने यहां तक कह डाला कि हिंदी में रोजगार मिलता तो हिंदी भाषा बोलने वाले पानी पूरी क्यों बेचते? मंत्री के इस बयान ने राजनीति में तीखापन ला दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव में TMC क्यों ले ही है दिलचस्पी, जबकि बंगाल से अभी वेकेंसी नहीं है

जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बंगाल में भी गहमागहमी है, हालांकि अभी वहां से सीट अभी रिक्त नहीं हुए है. इसके वावजूद तृणमूल कांग्रेस इसमें विपक्षी एकता के सूत्र तलाशने में जुटी है. पढे़ं पूरी खबर.

एलन मस्क ने ट्विटर डील पर लगाई रोक, स्पैम अकाउंट पर फंसा पेंच

एलन मस्क और ट्विटर का सौदा अधर में लटक सकता है. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर के ट्विटर के सौदे पर अस्थाई रोक लगा दी है. डील के होल्ड पर जाने की खबर सामने आते ही ट्विटर के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. पढे़ं पूरी खबर.

सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को 'सुप्रीम' राहत, SC ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक

निवेशकों का रुपया नहीं लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय (Sahara Group Chairman Subrata Roy) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. पटना ‌हाईकोर्ट‌ की गिरफ्तारी आदेश को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया. जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को बड़ी राहत दी है. पढ़ें पूरी खबर

मोहाली विस्फोट मामला : अबतक छह गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- बब्बर खालसा, ISI के बीच साठगांठ

पुलिस महानिदेशक वी के भावरा (DGP VK Bhawra) ने बताया कि मोहाली ब्लास्ट मामले में अबतक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने घटना के पीछे आईएसआई और बब्बर खालसा के बीच सांठगांठ की भी बात कही. पढे़ं पूरी खबर.

डीजीपी रैंक अफसर ने अधिकारियों पर लगाए संगीन आरोप, चौथी बार दिया इस्तीफा

कर्नाटक में डीजीपी रैंक पुट्टपागा रविंद्रनाथ ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर जाति के आधार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है. वहीं राज्य के गृह मंत्री ने उन्हें मामले में जांच का आदेश देने का भरोसा दिलाया है. पढे़ं पूरी खबर.

लद्दाख में 145 मिलियन साल पुराने सांप की प्रजाति के जीवाश्म मिले

लद्दाख में सांपों की 145 मिलियन साल पुरानी प्रजाति मिलने का दावा किया गया है. भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक शोध में इसका दावा किया है. उस शोध में स्लोवाकिया के भी वैज्ञानिक शामिल हैं. इसका नाम मदतसोइदे (Madtsoiidae) सांप है. यह सांपों का एक विलुप्त समूह है. पढे़ं पूरी खबर.

आम हो या खास, अब बाबा केदार के दर पर सब होंगे एक समान, नहीं होंगे VIP दर्शन

उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध शिव धाम और चार धामों में शुमार बाबा केदार के दर्शनों के लिए अब कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. अब सभी श्रद्धालुओं के लिए एक समान व्यवस्था रहेगी. यानी वीआईपी हो या आम श्रद्धालु सभी को एक ही लाइन में लगकर दर्शन करना होगा. इस निर्णय से आम श्रद्धालुओं को राहत मिलने की उम्मीद है. पढे़ं पूरी खबर.

मॉर्डन इंडिया में संतों का बदलता स्वरूप, अब मठ-मंदिर नहीं 5 स्टार होटलों में होती हैं धार्मिक बैठकें

साधु-संतों की बैठकें (Meeting of sages of Haridwar) अब मठ-मंदिरों में नहीं बल्कि लग्जरी होटलों में होती हैं. इसकी की बानगी आज हरिद्वार में देखने को मिली जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सभी सम्प्रदायों के संतों ने शंकर आश्रम स्थित होटल क्लासिक रेजीडेंसी (Meeting of saints at Hotel Classic Residency, Haridwar) में एक बैठक की. इस बैठक में चारधामा यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया. इस बैठक की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Photos of saints in Haridwar viral on social media) हो रही हैं. पढे़ं पूरी खबर.

ज्ञानवापी मामले में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर EXCLUSIVE: निष्पक्ष सर्वे की कही बात, सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपना फैसला सुनाया और सर्वे करने का आदेश दिए हैं. इसके लिए बकायदा कोर्ट ने दो नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की है. इनमें से एक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पढे़ं पूरी खबर.

झगड़ा 'दिहाड़ी' का, वार 'कुल्हाड़ी' का, सीसीटीवी में कैद ये खौफनाक मंजर

पंजाब के बठिंडा जिले में एक सोते हुए व्यक्ति पर हमला करने का मामला सामने आया है. यहां के धोबियाना क्षेत्र में गुरुवार की पंजाब के बठिंडा जिले में एक सोते हुए व्यक्ति पर हमला करने का मामला सामने आया है. यहां के धोबियाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक एक व्यक्ति ने सोए हुए व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किया. इसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. देखें वीडियो.

समुंदर में पलट गई नाव, लहरों में फंसे नाविक, देखें कैसे बचाया गया

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में समुद्र में नाव पलट गई जिससे 11 मछुआरों की जान पर बन आई. दरअसल गुरुवार को करीब दोपहर 3 बजे 11 मछुआरे समुद्र से शंख निकालने गए थे. इसी दौरान तेज लहर के कारण नाव पलट गई जिससे सभी मछुआरे डूबने लगे. यह देखकर साथी मछुआरों ने वहां पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बचाया. देखें वीडियो.