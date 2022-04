आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- आज भाजपा का स्थापना दिवस.

--राष्ट्रीय कैडेट कोर के एडीजी और डीडीजी का दो दिवसीय सम्मेलन आज खत्म होगा. एनसीसी का विस्तार करने की सरकार की योजना का शीघ्र कार्यान्वयन बैठक के एजेंडे में शामिल.

--केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का ऑस्ट्रेलिया दौरा. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

BJP Foundation Day: 15 दिन तक होंगे कार्यक्रम, समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की रणनीति

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) हर साल की तरह इस साल भी छह अप्रैल को स्थापना दिवस (BJP Foundation Day) मनाने जा रही है. स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रम छह अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. पढे़ं पूरी खबर.

ईडी की बड़ी कार्रवाई, संजय राउत की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 1,034 करोड़ रुपये के पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की संपत्ति कुर्क की है. ये संपत्तियां संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के नाम है. इसकी कीमत 11 करोड़ रुपये है. पढ़ें पूरी खबर.

यूक्रेन संकट : संसद में चर्चा, सिंधिया ने कहा- प्रधानमंत्री एक-एक नागरिक के रक्षक

रूस और यूक्रेन की लड़ाई (Ukraine Russia Conflict) शुरू हुए 40 दिनों से अधिक समय बीत चुका है. संसद में यूक्रेन संकट पर चर्चा के दौरान ऑपरेशन गंगा में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोक सभा में बताया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से काम किया. उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक-एक नागरिक के रक्षक के रूप में कमान संभाली. पढे़ं पूरी खबर.

दिल्ली सरकार निगमों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही : अमित शाह

राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 की चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगमों के साथ 'सौतेली मां' जैसा व्यवहार कर रही है (Amit Shah Delhi municipal bill). पढे़ं पूरी खबर.

यूक्रेन संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, 'ऑपरेशन गंगा' सबसे सफल अभियानों में से एक

रूस और यूक्रेन के बीच टकराव के बीच संसद में चर्चा की गई. बजट सत्र के 15वें दिन चर्चा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऑपरेशन गंगा को वैश्विक स्तर पर सबसे सफल अभियानों में एक करार दिया. उन्होंने कहा, यूक्रेन में मानवीय संकट के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन से न केवल भारतीयों को बल्कि पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित वापस लाया गया. पढ़ें पूरी खबर.

राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया- ऑक्सीजन संकट से किसी राज्य में मौत की सूचना नहीं

सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर संसद में कहा कि अब तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली किसी मौत (Death Due To Oxygen Crisis) की पुष्टि नहीं की है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (Minister of State for Health and Family Welfare) भारती प्रवीण पवार ने शून्यकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत सरकार कोविड-19 के संबंध में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियमित भेजी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर कुल मामलों और इसके कारण होने वाली मौतों के आंकड़े रखती है. पढे़ं पूरी खबर.

आंध्र प्रदेश में पेगासस विवाद, पूर्व खुफिया अधिकारी को नोटिस

आंध्र प्रदेश में पेगासस विवाद बढ़ता जा रहा है. प. बंगाल की मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने पेगासस खरीदा था. इसके बाद खुफिया शाखा के पूर्व अधिकारी ने कहा कि अप्रैल 2019 तक पेगासस स्पाइवेयर की खरीद या उपयोग नहीं किया गया था. जगनमोहन रेड्डी की सरकार पूरे मामले की जांच करना चाहती है. पढे़ं पूरी खबर.

जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर में CAPF कर्मियों के लिए बंद की गई एयर कूरियर सेवा

आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir affected by terrorism) और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर (Northeast affected by militancy) में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces) के जवानों के परिवहन के लिए जरुरी एयर कूरियर सेवा को 1 अप्रैल से निलंबित कर दिया गया. पढे़ं पूरी खबर.

सेना भर्ती रैली की मांग को लेकर 'दिल्ली दौड़'...युवक ने तय किया 50 घंटे में 300 KM का सफर

राजस्थान से जुड़े जनप्रतिनिधि पिछले कुछ समय से विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सेना भर्ती रैली राजस्थान में करवाने की मांग कर रहे हैं. अब इसी मांग को लेकर नागौर निवासी सुरेश भींचर (Demanding Recruitment in Army) सीकर से लेकर दिल्ली तक तिरंगा झंडा लेकर दौड़े और दिल्ली में आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन देकर अपनी इस मांग को लोकसभा में रखने का आग्रह किया. पढे़ं पूरी खबर.

दिल्ली हिंसा : साजिश रचने के आरोपी मीरान हैदर की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के युवा विंग के नेता और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र मीरान हैदर की जमानत याचिका को 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में खारिज कर दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

एशिया की अर्थव्यवस्था को पलीता लगाएगा यूक्रेन वार और चीन में कोविड की लहर

रूस और यूक्रेन के बीच के लंबे खिंचने के बाद पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियां चरमराने लगी हैं. वर्ल्ड बैंक ने आशंका जताई है कि यूक्रेन वॉर, चीन में संभावित मंदी और यूएस में मौद्रिक नीति के बदलाव के कारण एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. इसका असर अगले कुछ महीनों में दिख सकता है. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

यहां लगता है 'भूत-मेला', क्या आप भी विश्वास रखते हैं ?

झारखंड के पलामू जिले में हैदरनगर देवी धाम मंदिर है. चैत नवरात्र में यहां पर भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है. उनमें से कई लोग भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए भी आते हैं. इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि उनकी कैसी श्रद्धा है. ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट.

पाकिस्तान के बाद MP के इस शहर में विराजमान हैं हिंगलाज माता, जानिए क्या है मंदिर की विशेषता

छिंदवाड़ा के परासिया तहसील में देश का इकलौता हिंगलाज माता (Hinglaj Mata temple in chhindwara) का मंदिर है, जहां नवरात्रि में कलश स्थापना करने से मनोकामना पूरी होती है. मान्यता है कि नवरात्रि में यहां कलश स्थापना करने से मनोकामना पूरी होती है. पढे़ं पूरी खबर.

VIDEO :

महाराष्ट्र के बिल्डर की दिनदहाड़े हत्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात

महाराष्ट्र के नांदेड़ से बिल्डर की हत्या का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यहां के जाने माने बिल्डर संजय बियाणी की उनके नांदेड़ स्थित आवास के सामने हमलावरों ने गोली मारकर हत्या (nanded builder sanjay biyani shot dead) कर दी. यह घटना उस समय हुई जब बिल्डर अपनी कार से उतरकर घर की ओर बढ़ रहे थे. इस हत्याकांड की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद (thrill of firing captured on CCTV) हो गई हैं. देखें वीडियो.

आंध्र प्रदेश: मंदिर में चोरी के बाद चोर दीवार की छेद में फंसा, पहुंचा जेल

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के श्रीकाकुलम जिले के कांची मंडल के जदीमुडी गांव (Kanchili mandal of Srikakulam district) में मंगलवार को एक संदिग्ध चोर कथित तौर पर मंदिर के गहनों के साथ चोरी करने की कोशिश में मंदिर की दीवार की एक छेद (hole in the wall) में फंस गया था. पढे़ं पूरी खबर.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) के राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. ये नोटिस 3 सांसदों और एक पूर्व विधायक को जारी किए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

केरल में मशहूर हो रही गफूर और नेवले की दोस्ती, देखें वीडियो

केरल के कोझीकोड में अब्दुल गफूर की नेवले (mongoose) के साथ दोस्ती चर्चा में है. नेवले आमतौर पर मानव उपस्थिति पसंद नहीं करते हैं. ज्यादातर जब वे मनुष्यों को देखते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है. गफूर के घर में नेवला परिवार के सदस्यों के साथ भी मित्रवत है. दरअसल नेवला करीब ढाई महीने पहले मिला था. उसके दो भाई-बहन की मौत हो गई थी. वह सिर्फ अकेला बचा था, जिसे गफूर घर ले आए. गफूर उसे खाना-पीना उपलब्ध कराते हैं. गफूर का कहना है कि पहले नेवला घबरा जाता था, लेकिन अब वह उसके आगे-पीछे घूमता रहता है. उनके साथ खेलता है. पढे़ं पूरी खबर.

हरियाणा बोर्ड परीक्षा में नकल करने का छात्र ने निकाला अनोखा तरीका, ऐसे आया पकड़ में

हरियाणा में दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं (Haryana Board Exam 2022) चल रही हैं. सोमवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान फतेहाबाद में एक युवक के पास से माेबाइल बरामद किया गया. देखें वीडियो.

क्या तिब्बत भारत का दुश्मन है ? सुनिए संसद में भाजपा सांसद का बयान

निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान के संदर्भ में सवाल किया, आपको बताना चाहिए कि तिब्बत भारत का पड़ोसी कैसे बना ? भारत की फॉरेन पॉलिसी पर उन्होंने कहा, 'विदेश नीति पर चर्चा हो जानी चाहिए. तिब्बत हमारा पड़ोसी किसने बनाया. आप ये कहते हो कि आप हमेशा नेहरू को गाली देते हो, कांग्रेस को गाली देते हो, क्या करें ? आपने ऐसे दुश्मन को हमारे माथे पर बैठा दिया.' देखें वीडियो.

KHABAR JARA HAT KE

पसली टूटीं, बहा खून, मिर्गी का दौरा, कार्डियक अरेस्ट...और फिर मौत के मुंह से ऐसे बचे जसपाल

उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले जसपाल सिंह 20 मार्च को छत से गिर गए थे. जसपाल सिंह 10 दिन तक मौत से लड़ते रहे. आखिरकार वह ठीक हुए और अब घर के लिए रवाना हो गए. जाते-जाते उन्होंने डॉक्टरों का शुक्रिया भी अदा किया (uttarakhand man jaspal singh recovering serious illness). पढ़ें पूरी खबर.

संपत्ति हड़पने के लिए बहुरूपिए ने वर्षों रचा ड्रामा, ऐसे खुला नकली कन्हैया का राज

बिहार में करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश रचने के मामले में 41 साल बाद फैसला आया (Verdict in Fraud Case after 41 Years) है. कोर्ट ने फर्जी शख्स को दोषी करार देते हुए तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई और जेल भेज दिया. यह मामला इतना पेचीदा था कि केस में सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था. पढ़ें पूरी खबर..