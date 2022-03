आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - भगवंत मान ने भगत सिंह के पैतृक गांव में ली पंजाब सीएम पद की शपथ

आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने पंजाब को दिल्ली के तर्ज पर विकसित करने की बात कही. पढ़ें पूरी खबर...

2 - रेलवे निजीकरण पर संसद में सरकार का जवाब, प्राइवेट हाथों में बेचने का विचार नहीं

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है और इस बारे में कही गई सारी बातें 'काल्पनिक' हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की दृष्टि में 'रणनीतिक क्षेत्र' के रूप में रेलवे की सामाजिक जवाबदेही है जिसे वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर ध्यान देते हुए पूरा किया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर..

3 - कांग्रेस के 'असंतुष्ट' G-23 नेताओं की गुलाम नबी आजाद के आवास पर बैठक

पांच राज्यों में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद एक बार फिर पार्टी के भीतर विरोध के सुर उठने लगे हैं. कांग्रेस के 'असंतुष्ट' नेताओं का समूह यानी जी-23 पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन की मांग को लेकर एकजुट दिख रहा है. जी-23 के नेता एक बार फिर दिल्ली में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर जमा हुए. पढ़ें पूरी खबर

4 -'मोदी उपनाम' टिप्पणी मामले में अदालत का राहुल गांधी को नोटिस

भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा 'मोदी उपनाम' पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था. शिकायतकर्ता ने कहा है कि कांग्रेस सांसद की कथित टिप्पणी (सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?) ने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया है. पढ़ें पूरी खबर..

5 - ईटीवी भारत पर देखें देश के प्रथम रैपिड रेल की पहली झलक, मार्च 2023 में भरेगी रफ्तार

देश की पहली रैपिड रेल का काम रफ्तार पकड़ रहा है. मार्च 2023 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 5 स्टेशनों (साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो) के प्रायोरिटी सेक्शन पर रैपिड रेल का संचालन शुरू होगा. पढ़ें पूरी खबर...

6 - IMD Alert: देश के मध्य-पश्चिमी भागों में लू की चेतावनी, बढ़ेगा तापमान, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना

गर्मी के मौसम ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है और हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. दोपहर की गर्मी अब लू के थपेड़ों में बदलते देर नहीं लगेगी. यही कारण है कि भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने देश के मध्य व पश्चिमी भाग में लू की चेतावनी जारी कर दी है. मौसम विभाग के अनुसार इन हिस्सों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

7 - यूपी पुलिस की राह पर असम, 24 घंटे में मुठभेड़ में दो दुष्कर्म के आरोपी ढे़र

असम में 24 घंटे से भी कम समय में दो मुठभेड़ (two encounter killings in less than 24 hours in Assam) हुईं. एनकाउंटर में दुष्कर्म की दो अलग-अलग घटनाओं के आरोपियों की मौत (Assam police killed 2 rape accused in encounter) हो गई है. पढ़ें पूरी खबर..

8 - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को मिली अग्रिम जमानत

मुंबई की डिंडोशी सत्र न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को अग्रिम जमानत दे दी. मालवणी पुलिस ने दिशा सालियान की मां की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे विधायक नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस मामले में राणे पिता-पुत्र ने डिंडोशी सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. पढ़ें पूरी खबर...

9 - मदनवाड़ा नक्सली हमला: छत्तीसगढ़ सीएम ने विधानसभा में पेश की जांच रिपोर्ट, जानें कौन है दोषी

छत्तीसगढ़ के मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले की न्यायिक जांच रिपोर्ट बुधवार को सार्वजनिक हो गई. सीएम भूपेश बघेल ने जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की. इसमें तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता को दोषी ठहराया (Mukesh Gupta accused in Madanwada case) गया है. पढ़ें पूरी खबर...

10- साल 2007 से अब तक 16 चीनी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई : केंद्र

सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया है कि पिछले 15 साल में चीन के 16 नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है. बता दें कि दूसरे देशों को नागरिकता देने से जुड़े एक सवाल पर गृह राज्यमंत्री ने संसद के बजट सत्र के दौरान जवाब दिया. पढ़ें पूरी खबर...

11 - इमरान के सिर से फिसलता ताज, सहयोगी दल भी हुआ नाराज

इमरान की पार्टी को समर्थन देने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) का कहना है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव के कारण शत प्रतिशत खतरे में है. पीएमएल-क्यू के नेता एवं पंजाब एसेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इमरान की बदले की नीति की कटु आलोचना करते हुये कहा है कि यह देश को चलाने का तरीका नहीं है. पढ़ें पूरी खबर

1 - क्या भारत-चीन के लिए 'छिपा हुआ वरदान' है रूस-यूक्रेन युद्ध

वैसे तो भारत और चीन के बीच गलवान हिंसा के बाद ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. दोनों देशों की सेनाएं हाड़ कंपा देने वाली ठंड में आमने-सामने है. लेकिन यूक्रेन युद्ध भारत और चीन, दोनों के लिए अच्छी खबर ला सकता है. क्योंकि इस युद्ध में रूस शामिल है, और भारत तथा चीन ने यूएन में एक जैसे स्टैंड लिए हैं. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि चीन और भारत आगे भी समान स्टैंड लेते रहेंगे. इससे दोनों देशों के बीच नजदीकी संबंध भी बढ़ेंगे. यहां यह भी जानना जरूरी है कि चीन के विदेश मंत्री इस महीने के अंत तक भारत आ रहे हैं. लिहाजा, इस तरह के निष्कर्षों को नए पंख लग रहे हैं. ईटीवी भारत के वरिष्ठ पत्रकार संजीव बरूआ का विशलेषण.

2 - जानें कहां से हुई थी होलिका दहन की शुरुआत, यहां आज भी राख से खेली जाती है होली

बिहार के पूर्णिया के इसी स्थान पर भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था. होलिका दहन (Holika Dahan Tradition Started In Purnia) की परंपरा की यहीं से शुरुआत हुई थी. आज भी लोग यहां रंग से नहीं बल्कि राख से होली खेलते हैं. क्या है इसके पीछे की पौराणिक मान्यता जानने के लिए पढ़िए पूरी कहानी. पढ़ें पूरी खबर...

3 - बिहार के इस गांव में 200 साल से नहीं मनाई गई होली, जानिए क्या है वजह

बिहार के एक गांव में होली नहीं (Holi Ban Village In Bihar) मनाई जाती है. अगर कोई रंग गुलाल लगाए तो वह तबाह हो जाता है. उसका सबकुछ बर्बाद हो जाता है. इतना ही नहीं पूरे फागुन माह पुआ पकवान से भी दूरी बना ली जाती है. जिन लोगों ने भी इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ा है. आखिर क्या है इस गांव की बेरंग कहानी जानने के लिए पढ़ें पूरी कहानी

4 - होली की अनोखी परंपरा, लड़की पर रंग डाला तो करनी पड़ेगी शादी

झारखंड के संथाल आदिवासी समाज में होली के अवसर पर यदि आपने किसी कुंआरी लड़की पर रंग डाला, तो आपको शादी करनी पड़ जाएगी. यह यहां की अनोखी परंपरा हैं. पढ़ें पूरी खबर..

5 - सपा के टिकट पर एमएलसी चुनाव लड़ेंगे डॉ. कफील खान, अखिलेश से मुलाकात पर खुलकर की बात

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. विधान परिषद चुनाव की तारीख कुछ दिनों में घोषित होने की उम्मीद है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने डॉ. कफील खान को एमएलसी उम्मीदवार घोषित किया. जानिए 'ईटीवी भारत' से खास बातचीत में डॉ. कफील खान (dr kafeel khan) ने क्या कहा.....

