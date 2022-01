आज जिन घटनाओं पर बनीं रहेंगी नजरें

1 - दिल्ली में मुलायम की बहू अपर्णा, आज हो सकती हैं भाजपा में शामिल

दिल्ली में मुलायम की बहू अपर्णा, आज हो सकती हैं भाजपा में शामिल. अपर्णा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कई बार बयान दे चुकी हैं. उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं की तारीफ की है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - Goa Election 2022: आम आदमी पार्टी बुधवार को करेगी सीएम उम्मीदवार का एलान

गोवा विधानसभा चुनाव (Goa Assembly election 2022) के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. आम आदमी पार्टी गोवा में लगातार मेहनत कर रही है और इस बार किंगमेकर बनने की पूरी तैयारी में है. हालांकि साल 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में AAP का खाता भी नहीं खुला था. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरों जो आपको जाननी चाहिए

1 - INS Ranvir explosion : तीन नौसेना कर्मी शहीद

नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आईएनएस रणवीर में विस्फोट (INS Ranvir explosion) के बाद तीन नौसैन्य कर्मी शहीद हो गए. नौसेना ने एक बयान में कहा, मंगलवार को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, आईएनएस रणवीर पर एक आंतरिक डिब्बे में विस्फोट (INS Ranvir internal compartment explosion) हुआ. धमाके में नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए. पढ़ें पूरी खबर

2- यूपी चुनाव : बेटे को टिकट दिलाने के लिए सांसद रीता बहुगुणा जोशी इस्तीफा देने को तैयार

भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (up election 2022) में बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाहती हैं. इसके लिए वह लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हैं. भाजपा सांसद ने इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - यूपी भाजपा टिकट वितरण : एक ही सीट पर पति-पत्नी ने ठोका दावा

उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा के भीतर भी टिकट को लेकर आंतरिक घमासान मचा हुआ है. खबरों के अनुसार यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर के बीच टिकट को लेकर खींचतान चल रही है. दोनों नेताओं ने टिकट की दावेदारी पेश की है. दोनों ने एक ही सीट से टिकट मांगा है. पढ़ें पूरी खबर.

4 - केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड जांच बढ़ाने को कहा

देश में कोरोना वायरस के मामलों लगातार वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख कर कोविड जांच (Covid Testing) बढ़ाने को कहा है. जिससे महामारी के प्रसार को रणनीतिक तरीके से ट्रैक किया जा सके. पढ़ें पूरी खबर.

5 - यूपी चुनाव में अखिलेश के पक्ष में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भले ही किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हों, लेकिन ममता वहां पर चुनाव प्रचार अवश्य करेंगी. वह अखिलेश यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगीं. सपा के उपाध्यक्ष ने आज इसकी घोषणा की. पढ़ें पूरी खबर.

6 - ओडिशा का राउरकेला दुनिया के 631 शहरों में टॉप 15 में अपना स्थान बनाने में रहा सफल

ओडिशा का राउरकेला पूरी दुनिया के 631 शहरों में टॉप 15 में अपना स्थान दर्ज करने में सफल (Odishas Rourkela is among 15 cities of the world) रहा. इसे सबसे साहसिक एवं सबसे महत्वाकांक्षी शहरी नवाचारों को डिजाइन करने के लिए मान्यता दी गई है. विजेता शहर को 10 लाख डॉलर का अनुदान और कई प्रकार की तकनीकी सहायता दी जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.

7 - Republic Day tableaux : पीएम को सीएम ममता और स्टालिन ने लिखे पत्र, जवाब रक्षा मंत्री ने दिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के पत्र का जवाब दिया है. स्टालिन ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में तमिलनाडु की झांकी को शामिल न किए जाने पर पीएम मोदी को पत्र लिखा था. इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस वर्ष राजपथ पर सिर्फ 12 झांकियां दिखाई जाएंगी, इसलिए तमिलनाडु की झांकी का चुनाव नहीं किया जा सका है. इससे पहले कुछ राज्यों की झांकियों का चयन नहीं होने पर उन राज्यों द्वारा की जा रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा था कि विवाद पैदा करना गलत परंपरा है और झांकियों का चयन केंद्र सरकार नहीं, बल्कि एक विशेषज्ञ समिति करती है. पढ़ें पूरी खबर.

8 - लगातार दूसरी बार गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल नहीं होंगे मुख्य अतिथि

कोविड के कारण इस बार भी गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पिछली बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में यूके में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था.

9 - लखीमपुर खीरी हिंसा : मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित

लाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (lakhimpur kheri violence case) ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे तथा मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. पढ़ें पूरी खबर.

10 - सुल्ली-बुल्ली के बाद अब 'क्लब हाउस' एप, की जा रहीं हैं महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां

पहले सुल्ली डील एप, उसके बाद बुल्ली बाई एप और अब क्लब हाउस एप. तीनों ही मामलों में महिलाओं को निशाना बनाया गया. उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं और उन पर बोली लगाई गई. दिल्ली महिला आयोग के सामने इस बार 'क्लब हाउस एप' को लेकर शिकायत की गई है. इसके अनुसार मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ घटिया कमेंट किए जा रहे हैं. आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस से अविलंब कार्रवाई करने को कहा है. पढ़ें पूरी खबर.

11 - Republic Day 2022: गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका, IB अलर्ट

गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत में बड़े नेताओं और VVIP को निशाना बनाने का षड़यंत्र रच रहा है. आईबी ने अपने अलर्ट में सभी चुनावी राज्यों के साथ-साथ महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में आतंकवादी हमले की कोशिश की आशंका जतायी है. पढ़ें पूरी खबर.

12 - स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन से किशोरी की मौत का दावा फर्जी, जानिए विशेषज्ञ की राय

कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत में टीकाकरण जारी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कोरोना टीका लगवाने के बाद एक किशोरी की मौत का दावा किया गया. हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन से किशोरी की मौत का दावा फर्जी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से ऐसे भ्रामक दावों से सतर्क रहने की अपील की. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - bihar liquor prohibition review : क्या सीएम नीतीश शराबबंदी कानून की समीक्षा के लिए भारी राजनीतिक दवाब में हैं ?

बिहार में शराबबंदी कानून (bihar sharabbandi kanoon) को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है. (Bihar Prohibition Law Politics) सरकार में शामिल सहयोगी पार्टियां ही शराबबंदी कानून को आड़े हाथों ले रही हैं. वहीं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Deputy CM Tarkishore Prasad) ने शराबबंदी को लेकर कहा है कि शराबबंदी कानून जारी रहेगा. इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

2 - भारी बर्फबारी में फंसे लोग, भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू

घाटी में लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते कई जगह भूस्खलन हुआ जिससे रास्ते बंद हो गए हैं. इसी बीच कुपवाड़ा में बर्फबारी और दो हिमस्खलन में 30 नागरिक फंस गए. भारतीय सेना और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (GREF) ने 17-18 जनवरी की मध्यरात्रि को चौकीबल-तंगधार रोड (NH-701) पर फंसे 30 नागरिकों को बचाया. इसके पहले भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला में एक गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचाई थी. देखें वीडियो.