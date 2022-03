बालेश्वर : भारत ने रविवार को सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल (Medium Range Surface to Air Missile- MRSAM) के सेना के संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर से परीक्षण (DRDO successfully conducted two flight tests of indian army) किया. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने यह जानकारी दी. डीआरडीओ ने कहा कि मिसाइल परीक्षण सुबह 10.30 बजे किए गए.

DRDO ने ट्वीट किया कि एमआरएसएएम-आर्मी मिसाइल तंत्र उड़ान का बालेश्वर के समेकित परीक्षण रेंज (Chandipur Integrated Test Range Balasore) से 10.30 बजे परीक्षण किया गया,जिसने लंबी दूरी वाले हवाई लक्ष्य को बेध दिया. मिसाइल ने लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया.

