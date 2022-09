अमरोहा: जिले के थाना गजरौला क्षेत्र में डबल मर्डर (double murder in amroha) का मामला सामने आया है. शनिवार की देर रात घर में सोते हुए दलित मां और बेटी की सिर कुचलकर हत्या (amroha Mother or daughter killed by beheading) कर दी गई. इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है.

थाना गजरौला क्षेत्र (amroha police station gajraula) के गांव काकठेर में घर में सोते समय मां और बेटी की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई. मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसरों ने घटना का जायजा लिया. बता दें कि गांव काकठेर निवासी मिथलेश (38) अपनी बेटी यशी (10) के साथ रहती थी. मृतका का बड़ा बेटा हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव बहापुर स्थित अपनी ननिहाल में रहता था. शनिवार रात मां बेटी अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रही थी. ग्रामीणों के मुताबिक, किसी ने दोनों दलित मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या (amroha Mother or daughter killed by beheading) कर दी. मां बेटी का शव घर के आंगन में चारपाई पर एक साथ लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. सिर पर चोट के निशान थे.

जानकारी देती मृतका की परिजन.

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काकठेर गांव निवासी एक शराबी युवक को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. घटनास्थल पर कई थानों के फोर्स के साथ पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिस के अधिकारी मौजूद थे.

