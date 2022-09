पन्ना। हीरानगरी पन्ना में कब किसकी किस्मत चमक जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता. लेकिन कड़ी मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है, यह बात आज पन्ना जिले में साबित हो गई. बता दें कि, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी अतर सिंह जो कि पेशे से जेसीबी चालक हैं. उनके किसी मित्र ने पन्ना जिले में हीरा मिलने का जिक्र किया था. जिसके बाद अतर सिंह ने लगातार तीन साल पन्ना जिले के पटी बजरिया में खदान लगाई, मगर उन्हें हीरा नहीं मिला.

पन्ना में जेसीबी ड्राइवर को हीरा मिला

आखिरी चाल में चमकी किस्मत: आज जब अतर सिंह घर वापस जाने का फैसला कर चुके थे, तो खदान में रखी आखरी चाल में एक बार अपनी किस्मत आजमाई और आज उन्हें 0.60 सेंट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला. जिसे देख अतर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. हीरे को अतर सिंह ने हीरा कार्यालय में जमा किया है, वहीं उनका कहना है कि वह उम्मीद हार चुके थे. लेकिन अब उन्हें भगवान ने हीरा दिया है, तो आगे वह और मेहनत करेंगे और अगर भगवान की कृपा हुई तो उन्हें बड़ा हीरा मिलेगा. वहीं हीरा पारखी की मानें तो यह जेम्स क्वालिटी का हीरा है, जो बहुत कम देखने को मिलते है. आने वाली नीलामी के इस हीरे को रखा जाएगा.

जवानी का प्रयास बुढ़ापे में सफल हुआ: कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है. मगर कभी कभी इंसान की पूरी उम्र मालामाल बनने में गुजर जाती है. कुछ ऐसा ही पन्ना में देखने को मिला. जहां एक मजदूर ने अपनी जवानी में खदान लगाई थी और अब 30 साल बाद बुढ़ापे में उसे 1 कैरेट 10 सेंट का हीरा मिला है. पुन्ना उर्फ पूरन अहिरवार जिसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में खदान लगाई थी. जिसे आज चमचमाता हुआ 1 कैरेट 10 सेंट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला. मजदूर ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है. पूरन अहिरवार ने बताया कि पहले भी उन्हें हीरे मिले हैं, लेकिन सभी छोटे-छोटे थे. हीरा नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों से वह अपने बच्चों की शादी करेंगे.