इंदौर : मध्य प्रदेश में एक गौशाला में गायों के कंकाल मिलने जैसी सनसनीखेज घटना सामने आई है. हालांकि, इससे पहले भी राजधानी भोपाल के एक गौशाला में गायों के कंकाल मिलने के बाद हड़कंप (stir after cows skeletons found in Bhopal cowshed) मच गया था, जिसे लेकर आनन-फानन में प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी गौशालाओं के निरीक्षण किये जाने की बात कही थी. अब एक बार फिर से इंदौर के गौशाला से गायों के कंकाल मिले (cows skeletons found behind cowshed in Indore) हैं, जिसे लेकर लोगों में रोष देखा गया है. बहरहाल, कंकाल मिलने की खबर पाने के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

150 गायों के कंकाल मिलने से हड़कंप

इंदौर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित गौशाला में गायों के कंकाल मिले हैं. अहिल्या माता जीवदया मंडल ट्रस्ट द्वारा मोध्यापुरा पेडमी में ये गौशाला संचालित है. यहां पर तकरीबन डेढ सौ गायों के कंकाल मिलने के बाद सनसनी मच गई है. फरियादी मनोज तिवारी ने पुलिस को इसकी खबर दी. मनोज तिवारी के मुताबिक, गौशाला के पीछे के हिस्से में तकरीबन डेढ सौ गायों के कंकाल पड़े थे. इसकी खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में जांच शुरू कर दी.

इंदौर की गौशाला बनी कब्रगाह

गौशाला के रिकॉर्ड के आधार पर जांच जारी: डीएसपी

डीएसपी अजय बाजपेई ने कहा कि गायों के कंकाल गौशाला के पीछे के हिस्से में स्थित खाली मैदान से जब्त किये गये हैं. पूरे मामले में वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है. वहीं, डीएसपी अजय बाजपेई ने गौशाला के रिकॉर्ड को भी जब्त किया है और रिकॉर्ड के आधार पर भी जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आई कि गौशाला में तकरीबन 257 गाय, 140 केड़िया और 11 बैल हैं. गौशाला में उन गायों को रखा जाता था, जो या तो बीमार रहती थीं या फिर यहां-वहां बाजारों में भटकती रहती थीं.