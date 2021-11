भोपाल/देहरादून/लखनऊ : कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन वायरस और कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं. मंगलवार को राज्य सरकारों ने दिशानिर्देश जारी किया. राज्य सरकारों ने आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया है. मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में RTPCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.

मध्य प्रदेश में RTPCR रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री

भोपाल में RTPCR रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं मिलेगी. बुधवार से ये आदेश लागू हो जाएंगे. भोपाल संभागायुक्त गुलशन बामरा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी को निर्देश दिए हैं कि (RTPCR Report Must For Entry In Bhopal) भोपाल स्थित सभी बस स्टैंड, संत हिरदाम नगर, रानी कमलापति और मुख्य रेलवे स्टेशनों सहित एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों की RTPCR रिपोर्ट देखी जाए.

वहीं एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों का भी कोविड टेस्ट होगा. भोपाल पहुंचने वाले यात्रियों के लिए RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य है. अगर किसी यात्री के पास रिपोर्ट नहीं है तो उसका सैंपल लिया जाएगा. भोपाल रेलवे स्टेशन, कमलापति रेलवे स्टेशन सहित भोपाल के सभी बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की RTPCR रिपोर्ट जरूरी है. भोपाल के संभागायुक्त गुलशन बामरा ने cmho भोपाल को इस बारे में आदेश (airport railway station on alert of corona bhopa) जारी किए हैं.

RTPCR रिपोर्ट नहीं है, तो लिया जाएगा सैंपल

संभागायुक्त बामरा ने मंगलवार को सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी को निर्देश दिए कि भोपाल स्थित सभी बस स्टैंडों, तीनों रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के अलावा एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों से यात्रा कर भोपाल पहुंचने वाले यात्रियों की भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देखी जाए. उसके बाद ही यात्रियों को भोपाल में प्रवेश दिया जाए. उन्होंने कहा कि अगर किसी यात्री के पास रिपोर्ट नहीं है तो पहले उसकी सैंपलिंग करवाई जाए (corona current situation bhopal) और उसके बाद ही यात्री को बाहर निकलने दें. सीएमएचओ डॉ. तिवारी ने बताया कि बुधवार 01 दिसम्बर से घरेलू उड़ानों के यात्रियों सहित सभी यात्रियों की भी सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है. इसी प्रकार तीनों स्टेशनों पर भी यात्रियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देखे जाने की व्यवस्था और सैंपलिंग का कार्य भी किया जाएगा.

धामी सरकार ने अनिवार्य किया टेस्टिंग.

उत्तराखंड में पर्यटकों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाने पर मिलेंगे होटल में कमरे

वहीं उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर अलर्ट जारी हो गया है. धामी सरकार ने प्रदेश की सीमाओं पर पहले की तरह टेस्टिंग अनिवार्य करने के साथ ही कोरोना योद्धाओं का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओमीक्रॉन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं. पहाड़ों की रानी मसूरी में भी जिला और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. मसूरी में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा का कहना है कि कोविड-19 को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. मसूरी एसडीएम मनीष कुमार द्वारा भी कोविड-19 के नियमों का पालन करने को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं. एसडीएम ने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी कोरोना नियम पालन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही कमरे देने निर्देश दिए गए हैं.

लखनऊ एयर पोर्ट पर यात्रियों का रेंडमली RT-PCR टेस्ट

कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमीक्रॉन (Omicron) को लेकर देश में हलचलें बढ़ने लगी हैं. इसे देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आपात बैठक की. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ है. इसलिए हमें मुख्य रूप से एयरपोर्ट पर अधिक से अधिक सतर्कता बरतनी है, ताकि यह वेरिएंट हमारे यहां न फैल सके.

विशेषज्ञों के अनुसार यह नया वेरिएंट (Omicron) 60 + आयु वर्ग और क्रोम ऑर्बिट लोगों को अत्यधिक प्रभावित करता है. इसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस वेरिएंट को जनपद में फैलने से रोकना है. उन्होंने निर्देश दिया कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों का रेंडमली RT-PCR टेस्ट कराना सुनिश्चित किया जाए. ताकि किसी भी दशा में इस संक्रमण को फैलने न दिया जाए.

