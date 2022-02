धनबाद : झारखंड के धनबाद (Dhanbad of Jharkhand) निरसा गोपीनाथपुर ओसीपी में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंस गया. जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. वहीं मलबा हटाने का काम किया जा रहा है. स्थानीय लोग कोलियरी प्रबंधन को इस घटना के लिए (Responsible for this incident to the colliery management) जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र गोपीनाथपुर ओसीपी में सुबह-सुबह अवैध उत्खनन में चाल धंसने की खबर है. जिससे तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत की खबर है. जबकि 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. ओसीपी के आस पास बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो गए हैं. वही घटना को देखते हुए मुगमा एरिया प्रबंधन द्वारा जेसीबी लगा कर मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है. ओसीपी में जलजमाव के कारण जेसीबी को मलबा हटाने में काफी परेशानी हो रही है.

बता दें कि इन दिनों निरसा क्षेत्र में अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है परंतु प्रशासन इस पर रोक लगाने में असफल है. जिसके कारण आज यह बड़ी घटना घटी है. मौके पर अब तक प्रशासन या मुगमा एरिया का एक भी अधिकारी उपस्थित नहीं है. वही अब तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. तीनों शव को ग्रामीण अपने साथ ले भागे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक शव बुरी तरह से चाल धंसने से क्षत-विक्षत हो गया है.

उसी अवस्था में ग्रामीण शव को लेकर भाग खड़ा हुए हैं. अगर कोलियरी प्रबंधक और प्रशासन अब भी सक्रिय नहीं होते हैं तो ऐसी कई बड़ी घटना के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि निरसा क्षेत्र में दर्जनों जगह अवैध उत्खनन अब भी जारी है.