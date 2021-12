प्रयागराज : हाल में समाजवादी पार्टी (सपा) से कथित तौर पर जुड़े एक व्यक्ति के परिसरों पर पड़े आयकर के छापे को लेकर सपा पर निशाना (CM Yogi Attack SP) साधते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि लूट का पैसा अब दीवारों से कैसे निकल रहा है यह सबके सामने है.

यहां लूकरगंज क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'पिछले दो तीन दिनों से लगातार सपा से जुड़े एक व्यक्ति के परिसरों पर छापे की कार्रवाई हो रही है जिसमें पैसा दीवारों से निकल रहा (CM Yogi Attack SP) है. यहां 257 करोड़ रुपये और कई किलो सोना और चांदी निकला. आज भी लगभग 100 करोड़ रुपये और कई किलो सोना-चांदी निकल रहा है.'

पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि (Bhoomipujan done on the land freed from the possession of Atiq) पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 4.58 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मकानों के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह गरीब का पैसा है और यह पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इस बात का भी प्रमाण है.'

उन्होंने 157.78 करोड़ रुपये की 31 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटाप, प्रमाणपत्र, मकान की चाबी आदि सौंपी.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब किसी माफिया की हैसियत नहीं है कि वह किसी गरीब व्यक्ति, व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा कर सके और यदि उसने किसी समय किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कब्जे पर सरकार का बुल्डोजर चलना तय है.

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने साढ़े चार वर्ष में उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास की सुविधा दी है जिसमें प्रयागराज में सवा लाख लोगों को आवास मिले हैं. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक-एक शौचालय बनाकर दिया गया.'

इस अवसर पर शहर पश्चिमी के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, 'माफियाओं के कब्जे से जमीन को मुक्त कराने का सपना मैं 2017 में नहीं देख सकता था. शहर पश्चिमी में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि माफियाओं के आलीशान मकानों को ध्वस्त किया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'शहर पश्चिम में असरावल में सैकड़ों बीघा जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराकर वहां भी गरीबों के लिए मकान बनाया जाएगा.'

पढ़ेंः अतीक अहमद के कब्‍जे से छुड़ाई गई जमीन पर सीएम योगी ने क‍िया भूमि‍पूजन, बनाए जाएंगे 75 फ्लैट