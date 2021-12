देहरादूनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा (PM Narendra Modi Rally in Dehradun) को संबोधित करेंगे. उनकी चुनावी रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बीजेपी संगठन इस रैली को भव्य बनाने में जुटा है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम (Minute to minute program of Narendra Modi) भी जारी हो गया है.

बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 (Uttarakhand Assembly Election 2022) को लेकर पीएम मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित (PM Modi Election Rally Dehradun) करेंगे. जिसकी तैयारियों में बीजेपी संगठन दमखम से जुटा हुआ है. कार्यक्रम स्थल में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक (Madan Kaushik) समेत तमाम नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड को 18 हजार करोड़ की सौगात देंगे PM मोदी, ऐतिहासिक होगी जनसभा

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा (cm pushkar singh dhami inspected parade ground program site) भी लिया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को समय पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए. निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी (Union Minister Pralhad Joshi) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi Uttarakhand visit) के इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा के जरिए चुनावी शंखनाद भी करेंगे.

ये भी पढ़ेंः PM मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, दो हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम