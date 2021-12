पटना : बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत गरमायी हुई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां बिहार सरकार से अपने खर्च पर इसे करवाने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar On Caste Census) ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक (All party meeting on Caste Census) होगी. उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सूबे की सभी सियासी पार्टियों की सहमति बन गई है. जल्द ही मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी.

बिहार में होगी जातीय जनगणना

"जातीय जनगणना कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे. सब पर हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन जबतक सब की राय हो जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है, उसको मीटिंग में बताएंगे और उसको फाइनल करेंगे. ऑल पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार निर्णय लेकर ऐलान कर देगी"- नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना ( caste census will be held in bihar) को लेकर जल्द ही ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे. उन्होंने कहा कि उप-मुख्यमंत्री को भी मैंने कह दिया है. अधिकारियों को तैयारी करने का निर्देश दिया है.

आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से शीतकालीन सत्र में भी ज्ञापन दिया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की गई थी. उस समय भी मुख्यमंत्री ने 2 से 4 दिन में बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था. इससे पहले तेजस्वी यादव के आग्रह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से भी जाकर शिष्टमंडल मिल चुका है, लेकिन केंद्र की ओर से साफ हो चुका है कि जातीय जनगणना अब वह नहीं कराएगी.

