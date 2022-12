ईसा मसीह का जन्म उत्सव पूरी दुनिया समेत भारत में भी बड़े ही हर्षोल्लास ( Commemorating the birth of Jesus Christ ) के साथ मनाया जाता है. सभी गिरजाघरों को क्रिसमस (Annual festival Christmas ) के लिए सजाया जा रहा है. क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है. सांता क्लॉस की ड्रेस सहित अन्य गिफ्ट आइटम्स से दुकानें सज गई हैं. क्रिसमस मनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरणों में है. Christmas 2022 . Christmas celebrations in India . Top tourist place in India .

ईसा मसीह का जन्म उत्सव

अगर आप भी क्रिसमस और नए साल का त्यौहार मनाने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो भारत में इन चुनिंदा जगहों पर जा सकते हैं. त्योहारों के मौसम में क्रिसमस के दौरान भारत में घूमने के स्थानों के लिए आपके पास कई विकल्प हैं जैसे की रामोजी फिल्म सिटी , भारत का पार्टी प्लैनेट- गोवा , पांडिचेरी, केरल पहाड़ों की रानी मसूरी .

रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City Hyderabad)

रामोजी फिल्म सिटी में इस समय विंटर फेस्ट आयोजित किया जा रहा है. जहां आप सुहाने मौसम के बीच क्रिसमस और नए साल का भरपूर आनंद उठा सकते है इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के मनोरंजन शो आगंतुकों को रोमांचित कर रहे हैं. बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हर कोई फिल्मसिटी वंडर्स को अनुभव कर रहा है. बिजली के दीयों की टिमटिमाती रोशनी में पर्यटकों को फिल्मी दुनिया का एहसास होता है जिसकी सुखद यादें पर्यटकों को लंबे समय तक याद रहेंगी.

29 जनवरी तक चलने वाला यह विंटर फेस्ट उत्सव सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहता है. जो लोग इन समारोहों में भाग लेना चाहते हैं वे एक दिन का, शाम का या अन्य तरह के पैकेज ले सकते हैं. रामोजी फिल्म सिटी उन लोगों के लिए आकर्षक हॉलिडे पैकेज की एक श्रृंखला पेश करता है जो विंटर फेस्ट का और भी अधिक आनंद लेना चाहते हैं. अधिक जानकारी के लिए... www.ramojifilmcity.com पर लॉग ऑन करें या 1800 120 2999 पर संपर्क करें.

रामोजी विंटर फेस्ट समारोह के दौरान हैदराबाद में पहली बार एक स्थान पर आयोजित अलाव और बार्बेक्यू दावत आगंतुकों का ध्यान खींच रही है. कार्निवाल परेड खूबसूरती से आगे बढ़ रही है. पर्यटक उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन के बीच लाइव डीजे का आनंद लेते हुए शाम का आनंद लेने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, रामोजी फिल्मसिटी में बर्ड पार्क, बटरफ्लाई पार्क, रामोजी एडवेंचर साहास और बाहुबली सेट का दौरा आनंदमय यादों को संजोने का विशेष मौका दे रहा है.

भारत का पार्टी प्लैनेट- गोवा

विदेशी समुद्र तटों, स्वादिष्ट समुद्री भोजन और हंगामेदार रात की पार्टियों के लिए जाना जाता है, गोवा भारत के क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए एक शानदार गंतव्य है. सस्ती बीयर की चुस्की लेते हुए ट्रान्स संगीत की लय में खो जाना कुछ ऐसा है जिसे आप रात भर करने का मन करेंगा . पारंपरिक रूप से जश्न मनाने के लिए, आप गोवा के किसी भी चर्च में आधी रात के सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और कैरल (sing carols) गा सकते हैं. त्योहारों के मौसम में क्रिसमस के दौरान भारत में घूमने के स्थानों के लिए आपके पास कई विकल्प हैं .

बागा बीच, वर्कला बीच, ( Baga Beach, Varkala Beach, Anjuna Beach, Basilica of Bom Jesus, Santa Cruz Church, Fort Aguada, Doodhsagar Falls ) अंजुना बीच, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सांता क्रूज़ चर्च, फोर्ट अगुआड़ा, दूधसागर जलप्रपात. ऐसे मनाएं क्रिसमस : फ्ली मार्किट जाएं और ट्रिंकेट के लिए खरीदारी करें, फुट-टैपिंग म्यूजिक के लिए ग्रूव करें, प्रसिद्ध कैसीनो में गेमिंग करें, क्रूज पार्टियों का आनंद लें, आधी रात के चर्च में सामूहिक कैरल में भाग लें, रोमांचका वाटर स्पोर्ट गतिविधियों में भाग लें , शानदार Seafood , कोल्डड्रिंक्स और भी बहुत कुछ!

पहाड़ों की रानी मसूरी

क्रिसमस और नए साल का त्यौहार मनाने के लिए मसूरी हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंद रहा है. मसूरी में इस बार आपको ऐसा बहुत कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा जो शायद आज से पहले नए साल के मौके पर ना देखा हो. नए साल और क्रिसमस के दौरान आप उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का स्वागत भी ले सकता खंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं. यहां पर भी महामारी के बाद होटल व्यवसायियों और स्थानीय प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार नए साल पर पर्यटकों के काफी रिकॉर्ड टूटेंगे. क्योंकि नए साल के मौके पर मसूरी में विंटर कार्निवल के साथ-साथ फूड फेस्टिवल और अन्य इस तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं.

मसूरी विंटर कार्निवल 25 दिसंबर से शुरू होगा. इस दौरान आप नए साल के मौके पर यहां पर आकर विंटर लाइन का आनंद ले सकते हैं. ठंडी हवा और आसमान में दिखाई देती वह विंटर लाइन आपके नए साल को और भी खूबसूरत बना देगी. इसके साथ ही पहाड़ी व्यंजनों और देश-विदेश के पकवानों का आनंद आप मसूरी में आकर ले सकते हैं. मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जा सकता है. ऐसे में आप नॉर्मल दिनों में जितनी खूबसूरत मसूरी को देखते हैं, उससे कई गुना खूबसूरत नए साल के मौके पर मसूरी दिखाई देती है. प्रमुख आकर्षण : मसूरी में आकर आप माल रोड, लाइब्रेरी चौक, जॉर्ज एवरेस्ट के साथ साथ अलग-अलग स्पोर्टक्वेस्ट लोड कर सकते हैं. अगर आप कपल हैं तो आपके लिए मसूरी एक अच्छा हिल स्टेशन हो सकता है. मसूरी में भी इस वक्त ₹3000 से लेकर ₹35,000 तक रूम के रेट आपको मिल जाएंगे. इसके साथ ही आपको मसूरी में नए साल के कई तरह के पैकेज भी मिल सकते हैं.

पांडिचेरी

भारत की छोटी फ्रेंच कॉलोनी-क्रिसमस पर पांडिचेरी की यात्रा कुछ ऐसी है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए. सुहावना मौसम, शांत समुद्र तट और खूबसूरती से सजाए गए चर्च इसे भारत में क्रिसमस उत्सव के लिए एक आदर्श जगह बनाते हैं. पांडिचेरी में नए साल के दौरान सड़कों पर आतिशबाजी, रोमांचक कला-प्रदर्शन देखने लायक होता है. इस छोटे से पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश में अपने प्रियजनों के साथ हर पल का आनंद लेंगे.

अरुलमिगु मनाकला विनयगर देवस्थानम, द स्केयर्ड हार्ट बेसिलिका, ऑरोविले, श्री अरबिंदो आश्रम, ( Arulmigu Manakala Vinayagar Devsthanam, The Scared Heart Basilica, Auroville, Shri Aurbindo Ashram, Paradise Beach, Puducherry Museum ) पैराडाइज बीच, पुडुचेरी संग्रहालय. करने के लिए काम: पैराडाइज बीच द्वीप में बोटिंग , ओस्टरी झील में पक्षी विहार , प्रोमेनेड बीच पर सूर्योदय देखना, पैराडाइज बीच पर वाटर स्पोर्ट , ऑरोविले में योग-ध्यान, व्हाइट टाउन में हेरिटेज वॉक.

केरल

यदि आपको ठंड पसंद नहीं है तो केरल सर्वश्रेष्ठ स्थान है. केरल छुट्टियां मनाने के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है जो भारत में रोमांचक नए साल की शुरुआत और त्योहारों के लिए जाना जाता है. आप एक रोमांचक समुद्र तट पार्टी के लिए जा सकते हैं या हाउसबोट में उत्सव का विकल्प चुन सकते हैं, क्रिसमस या नए साल की पूर्व संध्या पर बैकवाटर का आनंद ले सकते हैं. कार्निवाल, भव्य दावतें, केक और वाइन आपके क्रिसमस को और मजेदार बना देंगे. भारत में इस तरह के एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पर नए साल की छुट्टियां और स्वागत करना निश्चित रूप से मन को शांती देगा और जीवंत करेगा.