जम्मू : कोविड के चलते बीएसएफ ने सुचेतगढ़ चौकी (Suchetgarh outpost along the international border in Jammu) पर साप्ताहिक 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह को निलंबित (Beating retreat ceremony suspended) कर दिया है. कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के कारण अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

सीमा पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम के तहत पिछले साल अक्टूबर में शुरू किए गए समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों समेत आगंतुक आते हैं. जम्मू संभागीय प्रशासन ने कहा कि कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि और कोविड से संबंधित नवीनतम एसओपी/दिशानिर्देशों के मद्देनजर रविवार से अगले आदेश तक बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)